"Hay que llamar un Confederal de CGT y volver al unicato. La actual conducción no se pone de acuerdo y no representa a todo el movimiento obrero. Tenemos que plantear un plan de lucha que enfrente al modelo económico del gobierno nacional", dijo Oscar Barrionuevo, histórico dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias. Para Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario "la CGT está pasando un proceso de crisis y al alejamiento de la UOM hace unos días pueden seguirlo otros gremios. Hay gremios que para afuera tiene una postura y luego para adentro cambian", se quejó. Para Matías Layús de los Bancario "a los gremios no nos suma amontonarnos bajo una central obrera sino que debemos unirnos los que tenemos convicción para enfrentar a este modelo económico".