La película Highlander de 1986 está siendo revitalizada por Amazon MGM Studios, que planea un ambicioso reinicio con un elenco estelar. Henry Cavill interpretará a Connor MacLeod y Dave Bautista dará vida al infame Kurgan. Esta nueva producción busca revivir la épica saga de inmortales. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el director Chad Stahelski promete una historia llena de acción y mitología. El rodaje comenzará este otoño, aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, y los entusiastas del cine esperan un posible lanzamiento en 2027.

Orígenes y legado de Highlander

La saga original de Highlander atrajo a audiencias con su combinación de acción, historia y fantasía. La película dirigida por Russell Mulcahy se destacó no solo por sus memorables escenas de esgrima, sino también por su narrativa inteligente que incluía viajes en el tiempo y rivales eternos. El reinicio aspira a combinar los mejores aspectos del original con una visión moderna, para ofrecer una experiencia cinematográfica memorable.

El elenco estelar de la nueva versión

Con Henry Cavill, conocido por su papel como Superman, y Bautista, reconocido por Guardianes de la Galaxia, la nueva versión asume el desafío de presentar estos personajes icónicos a una nueva generación de espectadores. La elección de Bautista como Kurgan ha generado grandes expectativas, dada su habilidad para interpretar personajes complejos con un atractivo sombrío.

Detalles de producción y futuro de la franquicia

El traspaso de Lionsgate a Amazon MGM Studios representa una nueva fase para la franquicia, que busca no solo una película, sino expandir su universo en nuevas direcciones, incluyendo una posible serie. La colaboración de la productora 87Eleven Entertainment con Chad Stahelski promete secuencias de combate impactantes, que podrían convertirse en uno de los puntos fuertes del filme. Con la incorporación de Russell Crowe en un papel aún sin revelar, el elenco sugiere una dinámica interesante en pantalla.

