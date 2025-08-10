La teoría ortodoxa del dinero para países con autonomía monetaria sostiene que el gobierno crea dinero de alto poder (base monetaria) y los bancos lo multiplican. El dinero inicial emitido por el banco central deriva en un incremento de depósitos, estos permiten incrementar los créditos bancarios dando lugar a nuevas rondas de incrementos de depósitos y créditos. Surge así una oferta monetaria exógena por medio de un multiplicador bancario de la base monetaria cuyos límites de expansión están dados por las tenencias de billetes fuera del sistema y los coeficientes de encajes que impone la autoridad monetaria por precaución.

Con base en dicha teoría, el Gobierno decidió tiempo atrás no renovar las LEFIs, una letra del tesoro administrada por el Banco Central donde los bancos mantenían su liquidez de muy corto plazo, bajo el slogan de que “los bancos trabajen como bancos”. Esa inyección repentina de 15 billones de pesos de dinero de alto poder debía servir para que los bancos expandieran el crédito, permitiendo una reactivación de la economía de cara a las elecciones.

En armonía inicial con la teoría, esa repentina inyección de liquidez derrumbó las tasas de corto plazo. Sin embargo, en lugar de una expansión del crédito al sector privado, las menores tasas incentivaron la demanda de dólares. Ante el riesgo de que la devaluación del peso impulse la inflación, el Gobierno dió marcha atrás con su política monetaria, generando una emisión de LECAPs fuera de calendario, convalidando una fuerte alza de las tasas de interés. Ese error terminó sepultando la expansión del crédito, apagando el último motor de la actividad económica que entró en una fase de estancamiento.

¿Qué falló? La teoría heterodoxa sostiene que la expansión del crédito está determinada, en gran medida, por el lado de la demanda. El estancamiento del consumo desde la implementación de un “ancla salarial” al abandonarse la tablita cambiaria, junto a la incertidumbre por el bajo nivel de reservas y el año electoral, no parecen favorables a un incremento del endeudamiento de las empresas y familias. Así, la baja de tasas forzada por el abandono de las LEFIs cayó en una “trampa de liquidez” que en países bimonetarios se traduce en una mayor demanda de dólares.

El planteo heterodoxo es compartido por la teoría ortodoxa de política monetaria para pequeñas economías abiertas en su cuenta capital (sin cepo). Los países periféricos que se abren a los flujos de capital pierden el control de su oferta monetaria. Sus intentos de expandir la actividad bajando las tasas de interés acentúan la dolarización de portafolios, generando pérdidas de reservas y presiones cambiarías.

El equipo económico de Javier Milei, un presidente que gusta dar largos discursos de teoría económica, aplicó una política monetaria basada en una teoría para países desarrollados en contra de las previsiones que, tanto la teoría heterodoxa como ortodoxa, señalan para economías como la Argentina. Un error que los obligaría a recursar “Dinero, créditos y bancos” en cualquier universidad de economía. El problema es que no son estudiantes universitarios, sino quienes están a cargo del manejo de la economía de nuestro país.