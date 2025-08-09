La comisión electoral de Ñuls convocó a los socios para el miércoles 20 y en la ocasión se iniciará la participación de las agrupaciones al debate político que desembocará con elecciones en el club el domingo 14 de diciembre. En el cónclave los socios interesados podrán retirar el formulario de aval, necesario para oficializar listas.

La reunión de los socios con los miembros de la junta electoral estaba agendada para este miércoles pero ante la participación de Newell’s en los octavos de final de Copa Argentina el mismo día en Salta frente a Atlético Tucumán se postergó una semana. El encuentro será el miércoles 20 a las 18.30 en el parque Independencia. Allí no solo se evacuarán dudas sobre el cronograma electoral sino que la comisión electoral entregará a quien lo solicite el formulario original de aval. Para hacerse del documento será requisito presentar una nota dirigida a la comisión electoral con nombre, apellido, número de socio y la firma de otros 20 más la de un representante de la futura agrupación que aspira a llevar sus ideas a las urnas. Pero en la reunión solo podrán participar el representante de la agrupación que requiere el formulario junto a solo uno de los 20 que firmaron la nota.

Desde entonces las agrupaciones que tienen intención de presentar lista de candidatos a administrar el club para los próximos cuatro años podrán comenzar con la búsqueda de los avales necesarios para solicitar la oficialización de la lista. Se estima en 45 mil socios los que podrán votar a fin de año y para llevar candidato cada lista deberá presentar alrededor de 890 avales.

De esta manera en los próximos partidos que jugará el primer equipo de Cristian Fabbiani en el Coloso del Parque el hincha leproso advertirá la presencia de stand en los alrededores del estadio de las diferentes agrupaciones que intentarán persuadir al socio para que les avale la lista.