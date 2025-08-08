En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Rosario y la cooperativa Sosiego para la atención oftalmológica y confección de lentes de manera gratuita a pacientes adscriptos de la Red Municipal con problemas de visión que actualmente están en lista de espera, se confeccionaron esta semana 362 lentes de manera gratuita. Los beneficiaron son pacientes de la Secretaría de Salud Pública. El programa tiene como población objetivo a personas con problemas de refracción ocular, ametropías e hipermetropías. El mismo comenzó a desarrollarse en junio de 2024 realizando operativos mensuales en todos los distritos de la ciudad donde los profesionales hicieron evaluaciones y se entregaron lentes, hasta la fecha, a 2.903 usuarios, entre adultos y niños.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.