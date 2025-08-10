Nos vemos una vez a la semana, cenamos. Cocino y mis dos hijos se sientan a la mesa con él. Hablan, él les hace chistes, les cuenta de monstruos de las profundidades, del mono andaluz que duerme en lo alto de un cocotero; ellos ríen, tiemblan. Yo pelo papas con el viejo pelapapas ya un poco oxidado, el mismo que usaba cuando todavía vivía con él. Las echo en aceite hirviendo y salen fritas de la manera que a fuerza de criticarme, acabaron por gustarle: crudas de un lado y quemadas del otro.

Nuestros abogados están por acordar la crianza de nuestros hijos: un régimen de visitas y alimentos.

Esto nos ha costado mucho dinero, muchos enojos.

Hace dos años que estamos separados y no hemos logrado ponernos de acuerdo. Yo fui la primera en contratar un abogado. A él no le quedó otro remedio. La abogacía es una profesión vejatoria, dijo uno de los letrados que luego abandonó a mi ex marido. Cuando estamos juntos, no mencionamos el asunto. No hablamos de la próxima audiencia; están nuestros hijos y no queremos que nos miren con ojos de Hansel y Gretel. Yo, por lo menos, no quiero, no lo deseo. Este silencio termina por aturdirme y me produce dolor cabeza. Pienso dónde están las aspirinas, el ibuprofeno, las vitaminas, los ansiolíticos; dónde están todos los frasquitos y tubitos que no quiero que él vea. Mi cuerpo es frágil. Acusa recibo del paso del tiempo; tengo taquicardia. Él habla de que está cansado, también. Él pregunta. Él observa la pila de libros, notificándose de qué cosas leo; él pasa al baño y abre subrepticiamente el botiquín: busca residuos de amores furtivos, ocasionales, relaciones con qué ponerle al mal tiempo buena cara. Esas relaciones no existen. Se lo podría decir yo, pero no se lo digo, para que no me crea suya. No todavía; no hasta que firmemos. Mi hijo dice que él le pregunta, qué hace mamá, qué clase de amistades tiene, adónde los llevo y con quiénes salgo. Mi hijo no sabe: él a todo mundo llama ‘tío’. Así se lo hemos enseñado. Cuando cargo a mi hija en brazos, él me pide que se la pase. Lo hace siempre que llevo un escote profundo; se pone junto a mí, delante mío y me la pide. ‘Dame a Caty, te vas a hacer mal la espalda’. El es mucho más alto que yo y más fuerte. Yo estoy parada sobre mis finos tacos, arqueada hacia atrás, y se la entrego, complacida. Cuido que mi hija llegue sana y salva a sus brazos, entonces me pierdo su mirada, la forma en que él me está mirando los pechos. Me hago la tonta, miro para otro lado: soy generosa.

Al principio él no iba a las audiencias por alimentos. ¿Cuánto necesitaban mis hijos y yo para vivir? ¿Queríamos hacerlo a sus expensas? ¿Queriamos dejarlo en la calle, exprimirlo, hacerlo entrar en bancarrota? ¿Por qué tenía yo tan mal corazón? ¿No podíamos hacer un arreglo casero, teléfonico, solo él y yo? No, era mi respuesta. No; inamovible. No acudió a la primera audiencia, ni a la segunda, ni a la tercera. Hasta que mi abogado le comunicó que si seguía faltando nos obligaba a hacerle un juicio. Y nosotros no queríamos hacerle un juicio, recalcó. Lo cual era mentira, porque el mismo día que se lo dijo, por si mi ex marido no se comprometía a acudir a una cuarta audiencia, el abogado llevaba dentro del portafolio la demanda para presentar al tribunal.

El postre lo trajo él: chocolate amargo. Mis hijos no quieren chocolate, quieren postre de vainilla, quieren que él les hable todo el tiempo, como una máquina, de su mundo, de sus negocios. Les digo que se vayan los tres a tomar helado a la esquina, y él me dice que mejor lo pidamos por teléfono. Él recuerda de memoria el número de una heladería mucho mejor que la de la esquina. Se acerca al aparato de teléfono y subrepticiamente pasa los números de mi identificador de llamadas. Lo veo cuando lo hace; me gustaría saber si puede retener los números de la pantallita en su cabeza y cuando llega a su departamento chequea a quiénes pertenecen. Si es así, la memoria de mi marido es magnífica. Por algo fue un gran actor; yo siempre lo he dicho. Llama a la heladería, pide vainilla. Un pote de tres cuartos kilo, sólo de gusto de vainilla. Mis hijos saltan de alegría.

Mientras esperamos, mi hija le muestra los dibujos que hizo en el jardín de infantes. Una casita, un árbol, un monigote que no entendemos porqué le faltan los brazos. Habla del papá de Teo, un nenito del jardín. Mi marido pregunta:

-¿Quién es el papá de Teo?

Mi hija da por toda respuesta:

-El papá de Teo.

Yo sonrío; porque sé que la pregunta está dirigida a mí, pero no se atreve a hacérmela directamente. No sé quién es el papá de Teo, no tengo la menor idea, nunca lo vi. Pero esto tampoco lo respondo. Lo dejo a él en la incertidumbre, sonrío.

Levanto los platos y me pongo a lavar. Él se acerca a la cocina con el mismo paso y el mismo gesto que hacía cuando todavía estábamos juntos. De pronto pienso que va a abrazarme y pienso que he llegado demasiado lejos con el juego. Porque si me abraza tendré que enojarme, que volver a ponerle límites y que gritar delante de mis hijos, y luego ellos van a mirarme con sus ojos de Hansel y Gretel cuando fueron abandonandos en el bosque. Sostengo en una mano la esponja con detergente y en la otra el plato. Son los platos amarillos que compré justo el día que lo dejé. Compré en un bazar los platos por la mañana, para usarlos en la fiesta que daríamos esa noche; y a la noche, después de la fiesta, peleamos y lo dejé. Me fui con mis hijos. Pensaba que nunca saldría adelante sin él, que nunca me las arreglaría sola, sin él. Pero me las he arreglado, no sé cómo, pero me las arreglé; aunque no he salido adelante. Es un momento fugaz, en el que él clava sus ojos en mis ojos y yo me vuelvo para no mirarlo. Me pregunta adónde están las cucharitas y si están bien lavadas: siempre se ha quejado de que soy muy mala lavando la vajilla. Se lo indico, las busca, vuelve. Los chicos lo llaman, tocan el timbre, baja a abrir al heladero.

Nos sentamos los cuatro a comer el helado y por unos momentos somos una familia; él y yo somos la familia de nuestros hijos, pero no sé muy bien qué somos entre nosotros, para nosotros, cómo se llama ese vínculo, qué nombre tiene. Debe tener algún nombre que haga mención al afecto, pero no lo conozco. No figura en el lenguaje. Quería casarme con él; quería pisar la copa de cristal y que él me devolviera a la religión de mis padres; engordar muchos, muchos kilos en las zonas que a él le gustaba pellizcar y tener una gran familia, más grande que la que tenemos, porque yo era su viña. Pero esto no ha sido así, no fue así, y reparto servilletas de papel para que los tres se limpien los restos de helado que les quedaron pegados en los dedos.

-Empalagoso –dice él.

Simbiótico, pienso yo.

Mis hijos se ponen los piyamas, se meten en la cama y él comienza a contarles un cuento y otro y otro y ellos no se duermen. Está contándoles el cuento del mono. Había un monito, cuenta él, y oigo que habla de cocos y palmeras y hay risas. Hablan de bananas. Voy a mi habitación y me quito las botas. Bajo el cierre, y ese sonido es claro e inconfundible: el de una prenda que se despega del cuerpo. El se interrumpe; él sabe que estoy descalza, él sabe que estoy desnuda. Puedo oír cómo traga saliva; puedo escuchar el latido de su corazón. El mono sigue haciendo de las suyas, corriendo aventuras; él está acá, conmigo: él es la cura para la fragilidad de mi cuerpo. Pero mis hijos no se duermen, y él me sabe expectante. Me cambio de ropa, me calzo unas pantuflas. Voy al dormitorio de mis hijos, sé que no van a dormirse, quieren que su padre les cuente historias y que este tiempo no se termine nunca. Él sabe de la insaciablidad de nuestros hijos; la han heredado de nosotros.

Le digo que es mejor que se vaya, que ya es muy tarde.

Después yo los hago dormir.

Yo no les cuento cuentos, les canto la canción sobre una negrita que ya no cabe en su cuna y deben comprarle otra. Por lo general, esto funciona a las mil maravillas.

Salgo a abrirle, y él me pone su mejilla para que yo lo bese.

Yo estoy estática; pero debo besarlo en su mejilla: es un signo de civilidad.

Me sonríe, no como me sonreía antes, porque antes nunca nos separábamos al llegar la noche. Yo le devuelvo la sonrisa y estamos un tiempo así que a mí se me antoja interminable, donde el alfiler de la pena me pincha sin piedad. Toco su hombro levemente, con el hueco de mi mano:

-Nos vemos el martes –digo.

El responde:

-Claro, en la audiencia.

Y se va.

@cazadoraoculta