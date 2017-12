El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que la derrota en el clásico de la Liga española ante el Barcelona fue “muy dura” para su equipo. “Es una derrota que duele; es muy dura para nosotros, pero es lo que hay, esto es el fútbol. Es un partido para nostros muy duro”, confesó Zidane en los micrófonos del canal español Bein Sports tras el 3-0 en

el Estadio Santiago Bernabéu ante los azulgrana. El entrenador del Real Madrid achacó el primer gol del Barcelona, el anotado por el uruguayo Luis Suárez, a un “error” de la defensa blanca y asumió el riesgo que corrió al sacar del equipo al español Isco para dar entrada al croata Mateo Kovacic, y concluyó: “Esta derrota es muy dura, pero no hay que cambiar nada y no podemos bajar los brazos. Ahora toca disfrutar de las vacaciones y volver como antes porque esto no está acabado”, concluyó.