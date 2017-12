El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se tomó con serenidad el triunfo de su equipo en el Santiago Bernabéu y no dio por sentenciada la Liga española. “Llevamos ventaja, pero no nos fijamos. Nos importan nuestros partidos y las sensaciones”, manifestó en la rueda de prensa posterior al partido. “En el comienzo nos plantearon una presión muy alta y nos obligaban a lanzar. No podíamos hacer el juego al que estábamos acostumbrados y nos costó. El partido estaba abierto, no tenía dueño. Era una cuestión de perseverar y en la segunda parte tuvimos el control del juego”, analizó Valverde, y agregó: “Hemos logrado sobrepasar esa primera presión. No es que el Real Madrid nos dejara, sino que nosotros supimos hacerlo mejor”. Además, el DT pidió serenidad para digerir el triunfo: “Nuestra intención es que no nos gane ninguno”.