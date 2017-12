“No vamos a bajar los brazos”, prometió la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a través de una carta abierta en la que acusó al gobernador jujeño, Gerardo Morales, de “genocida por goteo” y denunció al gobierno nacional de “darle beneficios a los que más tienen” a costa de “hambrear al pueblo”. “La crisis política la tienen ellos -advirtió-, y están desesperados porque teniendo todos los medios y la Justicia no son queridos por los humildes de la patria.” A través de la misiva escrita de puño y letra, y titulada “Navidad para todos, no para unos pocos”, la diputada del Parlasur remarcó que tanto la administración de Morales como la de Mauricio Macri “no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición”. Además, criticó al mandatario provincial de “acusar a los dirigentes de ser delincuentes” y “mandar a sus diputados y senadores a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una asignación universal por hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados”, a través de la recientemente sancionada ley de reforma previsional. “Nosotros nacemos villeros y morimos por el país. Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país, le dan beneficios a los que más tienen y hambrean al pueblo”, advirtió Sala.