Las patas platenses de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda y los Trabajadores firmaron un compromiso para llevar adelante la campaña electoral en cumplimiento estricto de la Ordenanza N° 9880, que regula la publicidad en la vía pública.

La ordenanza prohíbe la colocación de cartelería política en árboles, luminarias, señales, mobiliario urbano y fachadas no autorizadas; fija plazos para la instalación y retiro de propaganda; y promueve alternativas que eviten daños y contaminación visual.

“Este es un acuerdo histórico que nos iguala a todos y nos compromete con la limpieza, el orden y el respeto por el vecino”, destacó el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, al tiempo que remarcó que “la democracia también se construye cuidando la ciudad y garantizando que el espacio común sea utilizado sin generar perjuicios”.

El intendente Julio Alak, impulsor de la iniciativa, celebró la decisión de todas las fuerzas de priorizar la equidad y el cuidado del espacio público. Se resolvió mantener reuniones semanales para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La medida se enmarca en el programa municipal Ciudad Limpia, que ya permitió recuperar más de 7 mil frentes de viviendas y comercios, fortaleciendo la convivencia democrática y el respeto por el entorno urbano.

El acuerdo se concretó este lunes en el Palacio Comunal, durante una reunión convocada por la Municipalidad y encabezada por el secretario de Gobierno.

Por Fuerza Patria participó su jefe de campaña, Sebastián Tangorra; por La Libertad Avanza, Matías De Urraza, junto a los candidatos Juan Pablo Allan y Soledad Pedernera; por Somos Buenos Aires, el jefe de campaña Javier Mor Roig y el candidato Leandro Bazze; y por el FIT, su apoderado Luciano Sívori.