Desde su debut en agosto de 2021, Only Murders in the Building se ha consolidado como una serie de culto, atrayendo a la audiencia con su combinación única de humor, suspenso y drama. La llegada de la quinta temporada promete mantener este legado intacto, junto con nuevos giros argumentales que mezclan lo clásico con lo contemporáneo. Con un estreno programado para el 9 de septiembre en Disney+, el público podrá disfrutar de los primeros tres episodios a la vez, seguidos por el lanzamiento semanal de los restantes.

El legado de misterio de la serie

Only Murders in the Building nació del talento visionario de sus creadores, quienes se inspiraron en la esencia de los clásicos cuentos de detectives y el vibrante mundo neoyorquino moderno. El impacto de la serie revivió el amor por los misterios y destacó por la excelencia en su narrativa y producción, respaldada por actuaciones extraordinarias, especialmente de su trío protagonista compuesto por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin. Su compromiso por reinventarse cada temporada ha dejado a la audiencia ansiosa por descubrir qué les depara este nuevo capítulo.

Un reparto digno de aplausos y nuevas incorporaciones

Esta temporada, además del regreso de los protagonistas, presenta una actualización en su reparto. Figuras de renombre como Renée Zellweger y Christoph Waltz se suman para ampliar el elenco de talentosos actores, fusionándose con los veteranos de la serie. La incorporación de personajes como Sofia Caccimelio —interpretada por Téa Leoni— promete ampliar el horizonte de la serie, ofreciendo nuevas capas de intriga mientras conecta viejos hilos narrativos.

Nueva York: un personaje central y dinámico

El escenario principal de la serie, la ciudad de Nueva York, adquiere un papel destacado en esta temporada, sirviendo de telón de fondo para combinar historias del viejo y nuevo mundo. Este enfoque busca resaltar las dualidades de la ciudad a través de sus cambios históricos y el reflejo de la contemporaneidad.

La visión del co-creador John Hoffman es explorar la historia y modernidad de Nueva York, articulando un relato donde lo antiguo se fusiona con lo nuevo, y las calles de la ciudad comienzan a contar sus propios secretos. Las tramas explorarán detalles específicos, investigados a partir de eventos reales y ficticios, que harían a la audiencia afirmar que "solo en Nueva York" pasaría algo así. Estos desarrollos permitirán que cada personaje enfrente dilemas y situaciones pintorescas que dan más profundidad al programa.

