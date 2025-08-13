El precio del pollo despluma al bolsillo. El último informe sobre del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sobre la variación de los valores de la carne bovina, avícola y porcina en julio reveló que el pollo fresco experimentó un aumento del 3,8%, con un acumulado en lo que va del año del 22,7%, por encima de la inflación 16,4 puntos que arrojó la medición del Ipec en el primer semestre del año. El dato de julio recién se conocerá el 18 de este mes. Pero la mayor variación positiva en un año (julio del año pasado contra el mismo mes de 2025) la exhibió el corte de cerdo más popular, el pechito, que aumentó un 66,3% en las carnicerías de Rosario.

La regulación de precios por el libre juego de la oferta y demanda del mercado, a pesar de la caída de la actividad, el consumo y la pérdida de poder adquisitivo, no muestra un equilibrio en relación a las capacidades de compra de las mayorías. Un insumo básico en la dieta vernácula, como es la carne de diferentes animales, sufrió incrementos de precios al consumidor por encima del índice de precios.

El trabajo de campo realizado por el IPCVA fue tomado durante la primera y tercera semana del mes de julio 2025 para las plazas relevadas (Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario) con el relevamiento de más de 30.000 precios por semana.

“Bajo esta metodología en AMBA, Capital Federal y GBA, la muestra bajo análisis está restringida a 80 carnicerías y fueron relevadas telefónicamente. En cambio el seguimiento de los precios en supermercados se hizo en 40 puntos de venta tomados de forma presencial”, señala el informe sobre la metodología de recolección de datos. “En Rosario y Córdoba la muestra relevada se restringe a 30 carnicerías y 15 supermercados en cada plaza”, añade.

Los precios no solo varían por distrito sino también por el lugar en los que están situados los puntos de expendio. “En los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico altos los precios de la carne vacuna varió un 3% su precio”, dice el relevamiento. En los medios la suba del 1.5% mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo “los precios aumentaron un 0,3%”.

Voló el pollo

De acuerdo al informe de precios mensuales del IPCVA correspondiente a Rosario, los precios minoristas promedio “de la carne vacuna en esta plaza mostraron una variación del 1,04% con respecto al mes anterior”, probablemente por debajo de la inflación. Mientras que en el acumulado de los primeros siete meses del año la suba fue de un 30,4% -casi el doble de la inflación- y “un alza del 58,4% con respecto a julio 2024”.

En cambio, el precio del pollo fresco relevado por la entidad mostró en julio un alza por arriba del promedio, con “una variación del 3,8%, con respecto a junio 2025”. En lo que va del año, en relación a la carne vacuna la avícola se mostró más moderada en el alzo, aunque también le ganó a la inflación medida por el Ipec, al trepar un 22.7%. El aumento interanual, dice el documento, experimentó “un aumento del 45.9%”, cinco puntos más que la inflación entre junio del año pasado y ese mes de 2025.

Si bien mide todos los cortes, el relevamiento del IPCAV toma al pechito de cerdo como parámetro de la carne porcina. Señala que “el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 0,2% con respecto al mes anterior (entre junio y julio) y un 8.5% desde que comenzó el año”. En ambos casos, el precio de ese corte tuvo variaciones menores a la inflación acumulada. Sin embargo, si se compara con la interanual, otra vez el bolsillo quedó por detrás, atento a que la suba fu del 66,3% “comparándolo a los valores registrados un año atrás”.

Por último, el informe indica que el precio de la media res en Rosario “no muestra variación con respecto al mes anterior”, pero sí tuvo “un 27,11% desde que comenzó el año 2025 y un 56.4% versus julio 2024”, contra algo más de un 40% de inflación interanual.

Las mayores subas de precios en julio 2025 en las carnicerías y supermercados de Rosario que son contemplados en el tabajo, “se dieron en el peceto (2,4%), la paleta y picada común (1,9%) y el osobuco (1,8%). En cambio las mayores caídas en sus precios fueron el asado de tira (0,6%), el matambre (0,6%) y la tapa de asado (0,05%)”. Se advierte que los precios suben con menos timidez que con los que descienden.