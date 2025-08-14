En el marco de la muestra La guerra es una gran porquería, que se exhibe en el Museo Marc, se proyectará Hijo de Hombre, dirigido por Lucas Demare y estrenado en 1961. El film, que cuenta la historia de un chofer durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, invita a reflexionar sobre las consecuencias que tiene la guerra (A las 18, en El Cairo Cine Público, con entrada gratuita.)