En el marco de la muestra La guerra es una gran porquería, que se exhibe en el Museo Marc, se proyectará Hijo de Hombre, dirigido por Lucas Demare y estrenado en 1961. El film, que cuenta la historia de un chofer durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, invita a reflexionar sobre las consecuencias que tiene la guerra (A las 18, en El Cairo Cine Público, con entrada gratuita.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.