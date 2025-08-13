Tras dos décadas del éxito en taquilla de Sr. y Sra. Smith, Angelina Jolie y el director Doug Liman se embarcan en una nueva aventura cinematográfica con The Initiative. Esta colaboración aspira a alcanzar el mismo impacto que su proyecto anterior, ofreciendo una historia llena de intriga y giros inesperados. Universal Pictures, la compañía encargada de la distribución, ha iniciado negociaciones para llevar adelante este ambicioso proyecto. Aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, se prevé que la producción comience en el primer trimestre de 2026.

Un avance en el cine de espionaje

The Initiative busca establecer un nuevo estándar en el cine de espionaje. La película seguirá a Bright, una intrépida espía que desafía las reglas, encarnada por una de las actrices más admiradas de Hollywood, Angelina Jolie. La narrativa se centra en las dinámicas de confianza y traición cuando Charlie, un nuevo agente, se une a su equipo, poniendo a prueba la lealtad en un mundo de constante peligro.

A través del guion de F. Scott Frazier, la historia promete explorar dilemas morales llevados al extremo y las ambigüedades de la vida de un agente encubierto. La reputación de Frazier tras éxitos como xXx garantiza una experiencia intensa y llena de tensión.

Un esperado regreso al género

Angelina Jolie no es ajena a los personajes enigmáticos y fuertes. Su afinidad por el género de acción quedó consolidada por producciones emblemáticas del thriller como Salt y El turista. Esta nueva película representa su regreso a un género que domina con destreza, bajo la dirección de Doug Liman, quien ha demostrado habilidad en historias de acción intensa como Al filo del mañana.

El reencuentro de Jolie y Liman marca un hito en sus carreras mientras exploran narrativas frescas en un género que sigue atrayendo audiencias globales. Con críticas unánimemente positivas hacia su colaboración previa, las expectativas para este nuevo proyecto no pueden ser más altas.

El impacto cultural y económico

Para muchos fanáticos del cine, The Initiative no es solo una película de espías, sino la esperanza de un fenómeno cultural y comercial comparable a Sr. y Sra. Smith, que recaudó unos 525 millones de dólares en taquilla. Universal Pictures, confiando en el potencial de la película, planea una estrategia de marketing orientada a captar audiencias globales.

Este retorno al género asegura un compromiso con la calidad, donde las historias bien ejecutadas pueden resonar con el público internacional. Jolie, siendo un ícono no solo del cine sino también un símbolo de empoderamiento femenino, cuenta con una base de fanáticos leales que esperan con interés su próxima interpretación.

