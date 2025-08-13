La filmación de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo ya está en marcha, marcando un nuevo capítulo para la serie original de Disney+. Esta temporada, basada en la novela La maldición del titán de Rick Riordan, promete mantener a los fans tan interesados como las anteriores, con la participación activa del propio autor en el desarrollo de la historia.

La trama de la tercera temporada

La tercera entrega de Percy Jackson comenzará con una adaptación de los eventos iniciales de La maldición del titán, llevando a Percy y sus amigos a Westover Hall, una escuela que es mucho más de lo que parece. El arriesgado rescate de nuevos personajes como Nico y Bianca di Angelo, interpretados por Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie respectivamente, establecerá el tono aventurero y lleno de acción de la temporada.

Los responsables de la producción han decidido ser fieles a la dinámica de las novelas, continuando con el hilo narrativo que ha atraído a miles de lectores alrededor del mundo. En este formato, cada año escolar representa un nuevo conjunto de desafíos, seguidos por el crecimiento personal de los personajes.

Nuevos personajes se unen al elenco

La serie ha confirmado la aparición de varios personajes nuevos que despertarán el interés de la audiencia. Además de los hermanos di Angelo, el programa recibirá a importantes figuras mitológicas de la talla de Zeus, ahora interpretado por Courtney B. Vance, y nuevos aliados como Tyson, el medio hermano cíclope de Percy, interpretado por Daniel Diemer. A su vez, el universo se expande con la presentación de las temibles Hermanas Grises.

La inclusión de estos personajes no solo enriquece el bagaje mitológico de la serie, sino que también añade una profundidad narrativa que hace eco de las complejas relaciones que Rick Riordan tejió en sus libros. Por ejemplo, Tyson suele ser un punto de apoyo para Percy en múltiples ocasiones, proporcionando tanto momentos cómicos como lecciones significativas sobre la aceptación de uno mismo.

El futuro de la saga en televisión

Con la participación de Rick Riordan como productor, los seguidores de la serie tienen grandes expectativas sobre el futuro de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Aunque no hay confirmación para una cuarta o quinta temporada, el autor ha expresado un moderado optimismo, sugiriendo que el continuo interés y apoyo de la audiencia serán cruciales para la continuidad de la serie.

El ritmo sostenido de producción busca evitar los prolongados intervalos vistos en series exitosas donde los actores crecen fuera de sus personajes. Disney+ planea continuar gestionando los tiempos de filmación para garantizar que los jóvenes actores puedan desarrollarse junto con sus roles, fortaleciendo tanto la narrativa como la conexión con la audiencia.

Mientras tanto, los seguidores de Percy Jackson pueden marcar en sus calendarios el estreno de la segunda temporada, previsto para el 10 de diciembre. Y aunque aún no se ha anunciado una fecha específica para la temporada tres, el temprano inicio del rodaje sugiere que los dioses del Olimpo podrían llegar a nuestras pantallas antes de lo esperado.

