El mensaje, la película dirigida por Iván Fund que ganó el Oso de Plata en la Berlinale, se ubica en plena crisis económica, en el campo argentino, donde el don especial de una niña para comunicarse con los animales da a sus oportunistas tutores la idea de ofrecer sus servicios como médium de mascotas. Actúan Anika Bootz, Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Betania Cappato (A las 22.30, en El Cairo Cine Público.)
