En un movimiento audaz que ha sorprendido a muchos seguidores de la franquicia, Zach Cregger, director de la próxima película Resident Evil, ha decidido alejarse de los personajes clásicos del videojuego, incluyendo al icónico Leon Scott Kennedy. En una reciente entrevista, Cregger explicó las motivaciones detrás de esta controvertida decisión y cómo planea preservar la esencia de la serie sin recurrir a sus protagonistas más reconocidos.

La decisión creativa y la controversia generada

Antes del anuncio de Cregger, la expectativa alrededor de la nueva película de Resident Evil ya había generado un considerable revuelo. La elección de excluir a personajes como Leon S. Kennedy, que ha sido parte fundamental del universo Resident Evil, fue recibida con reacciones mixtas. Mientras algunos fieles a la saga son escépticos ante la posibilidad de una película sin sus héroes favoritos, el director defiende su enfoque.

Cregger aseguró que su intención es contar una historia que rinda homenaje a los videojuegos originales con originalidad narrativa. "Soy un gran fanático de los juegos", afirmó Cregger, subrayando que no se han alterado las reglas fundamentales de estos. "Los seguidores pueden disfrutar de las historias de Leon en los juegos; esta película es mi carta de amor hacia ellos", comentó.

Respeto al legado de Capcom y la esencia del juego

Una de las preocupaciones de los fans es cómo esta nueva historia afectará al legado de la saga Resident Evil, una serie que lleva años atrayendo al público con sus historias y personajes memorables. Según Cregger, su película, aunque con una trama inédita, sigue siendo leal al trasfondo y los principios que hicieron grande al videojuego. Destacó que, a pesar de no usar los personajes originales, la película no se desvía del rico universo creado por Capcom.

La fidelidad hacia la esencia del juego es un compromiso que Cregger reafirma continuamente. "No estoy rompiendo las reglas del juego", aclaró, posicionando su obra como un complemento a lo ya existente. Más que una continuación, la película pretende ser una expansión diferente del universo zombie que ha aterrorizado y fascinado a generaciones de fanáticos.

Expectativas del público y el futuro de la película

Aunque el anuncio inicialmente causó sorpresa e incluso descontento, Cregger reconoce la posibilidad de enfrentarse a críticas una vez que la película llegue a los cines el 18 de septiembre de 2026. "Espero el rechazo, sea cual sea la calidad", admitió, demostrando pragmatismo frente a las expectativas en torno a una franquicia tan querida.

Pese a la posible resistencia, el director permanece optimista sobre la acogida final que su creación podría tener entre los aficionados. "Confío en que los fans verán lo que estoy intentando lograr aquí", expresó.

El destino de este nuevo capítulo en la historia cinematográfica de Resident Evil está por escribirse, dejando en el aire una pregunta crucial: ¿conseguirán Cregger y su película el apoyo de los seguidores de la franquicia o marcarán un nuevo rumbo en la forma de contar historias de culto apocalípticas? La respuesta solo se verá al momento de los créditos finales.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.