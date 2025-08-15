Tinto, rosado, blanco, naranjo, la novela gráfica de Beibi Kebab publicada por Editorial Fruto de Dragón, se presentará hoy, a las 19, en la librería Mal de Archivo (Urquiza 1613), con entrada libre y gratuita. La autora dialogará con Meli Navas sobre el proceso creativo, las posibilidades de la novela gráfica y la narrativa de viajes.

En el libro, madre e hija viajan por territorio mendocino: toman vino, hacen excursiones y se permiten la escucha en un espacio lejano al hogar. Pasado y presente, Mendoza y Polonia, la historia familiar y la historia del lugar se entremezclan en un recorrido cromático, donde tanto la geografía como los vínculos adoptan matices tintos, rosados, blancos, naranjos.

Beibi Kebab nació en Buenos Aires en 1992. Dibuja y escribe cómics autobiográficos. Publicó ¿Cuáles son los colores de la mañana? (2022, editorial Deriva), gracias a un premio del Centro Cultural Recoleta. Actualmente, trabaja en un proyecto ganador del Fondo Nacional de las Artes, sobre curiosidades del español rioplatense.

Fruto de Dragón es un proyecto editorial cordobés que publica libros ilustrados sobre viajes, territorios y ciudades, en diversos formatos y géneros. Guiada por una mirada subjetiva del espacio, la editorial intenta captar las múltiples formas de habitar poéticamente los lugares. Para mayor información, se puede buscar en el Instagram de la Editorial.