El juez federal de Rosario Gastón Salmain será investigado por el Consejo de la Magsitratura por haber omitido en sus sucesivas presentanciones en más de una vientena de concursos, que había sido cesanteado del Poder Judicial por el ofrecimiento de un soborno a otra empleada judicial. La decisión la adoptó la comisión del Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación -en la que fue denunciado- al aprobar el planteo de la instructora del caso, Alejandra Provítola, quien solicitó como prueba los expedientes de 26 concursos en los que participó el ahora juez federal.

“Se había sorteado el expediente el 18 de julio, antes de la feria, y la doctora Provítola fue sorteada como la instructora del caso”, dijo ayer a LT8 el presidente de la comisión de Disciplina, César Grau, quien es representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura. “Ella presentó un pedido de prueba en relación a 26 concursos donde se habría presentado esta persona, y pidió los expedientes de cada uno”, dijo Grau. La medida fue aprobada por los miembros de la comisión. Los antecedentes están, en algunos casos, en poder del propio Consejo de la Magistratura, pero los concursos más antiguos están archivados en los tribunales de Comodoro Py, precisó el consejero.

La medida de prueba no provocó debates, pero sí se polemizó por el carácter secreto del expediente disciplinario que pidió la jueza Provítola. “Se votó y se rechazó, quedó público”, dijo Grau, quien se inclinó porque se puedan conocer públicamente los datos de los concursos en los que participó el juez que, de hecho, están conformados por información que no vulneran su derecho a la intimidad.

En paralelo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ordenó abrir un expediente para investigar presuntas irregularidades en su designación. La acusación es grave: haber omitido en su declaración jurada que fue expulsado del Poder Judicial por intentar pagar una coima, en un hecho ocurrido en 2002 y que, sin embargo, no figura en su legajo oficial del magistrado.

El juez Salmain también está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias. Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.

La maniobra que se habría montado y que se investiga es la clásica, conocida como fórum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia. Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.

Por eso el fiscal federal Federico Reynares Solari, inició una causa penal que tiene como principal investigado al juez, por presunto direccionamiento indebido” de expedientes por reclamos previsionales que suponen embargos, y que desde que llegó a la jurisdicción de Rosario crecieron de un modo que llamó la atención.

La investigación motivó que el juez Salmain se excusara de intervenir en todas las demandas jubilatorias que desde la notificación fueron recibidas en su juzgado contra la Anses. El juez apuntado dirigió notas indicando que debía declinar intervenir en los casos por la causa penal 138279/2025 que es la que impulsa el fiscal Reynares Solari.

Pero ayer la Cámara Federal rechazó por improcedentes las excusaciones masivas del juez Gastón Salmain en causas previsionales, y resolvió suspender los plazos desde que se formulara cada excusación hasta la devolución del expediente al Juzgado Federal 1.

Salmain nació en la ciudad de Buenos Aires, egresó como abogado de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y juró como juez federal de Rosario en mayo de 2023, tras haber quedado tercero en el orden de mérito del concurso y haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Acuerdos del Senado. En esa ocasión, y en otros concursos previos, omitió como antecedente haber sido cesanteado del Poder Judicial más de 20 años antes.

Esta omisión colisiona contra el reglamento del Consejo de la Magistratura, que establece que tiene prohibido participar de un concurso a aspirante a juez aquel que “hubiera sido separado de un empleo público por mal desempeño de sus tareas”.