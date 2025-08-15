Memoria, identidad y política; sobre genocidios, negacionismo y discursos de odio, son los temas del seminario optativo que por décimo año consecutivo, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR brindará para estudiantes avanzados de las carreras de Comunicación Social, Ciencia Política, Trabajo Social, Relaciones Internacionales y Turismo.

A cargo de los profesores Tomas Labrador y Sabrina Gullino Valenzuela Negro, y con el aval de Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Rosario, el seminario ha actualizado su programa en el 2025 para facilitar aprendizajes a partir de reflexionar sobre un tema preocupante en la actualidad: la avanzada del negacionismo y los discursos de odio.

Entre sus objetivos, el seminario propone recuperar la lectura política del pasado reciente, posicionándose como una herramienta para continuar construyendo memoria acerca de nuestra historia como país. Está pensado como un dispositivo que habilite la revisión de los sentidos comunes vinculados a los crímenes perpetrados por el Estado, permitiendo realizar un recorrido por lo más rico de las luchas y resistencias populares.

Las clases comienzan el próximo lunes 18 de agosto, a las 17, en la Facultad de Ciencia Política. en las aulas de posgrado de la Siberia. Si bien los estudiantes de grado universitario que quieran acreditar su cursado deben realizar el trámite virtual de inscripción a través de la plataforma guaraní, son clases abiertas a la comunidad.