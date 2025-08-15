Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, se convirtió en blanco de un post difamatorio compartido por Javier Milei en su cuenta de X. Ahora, la defensa de Ian anunció que solicitará formalmente la baja de la cuenta de Milei, luego de que este se negara a eliminar la publicación, pese al daño evidente hacia el menor.

Juan Cruz San Martín, abogado de Ian, explicó a Noticias Argentinas que Milei presentó un escrito de 34 páginas para justificar su postura. "Dice que sus redes son personales y que la publicación no lo representa como presidente, apelando a la libertad de expresión. Pero no hay excusa: se dirigió a un niño, lo expuso y lo persiguió, tanto virtual como presencialmente", señaló San Martín.

Crueldad deliberada

El abogado no ahorró críticas hacia Milei: "Era más fácil borrar el tweet o no atacar a un niño directamente. Mantenerlo refleja un ego desmedido y una visión del poder que parece estar por encima de todo, incluso del bienestar de un menor". La familia de Ian sufrió hostigamiento, con seguidores del presidente que llegaron a fotografiar la casa y la escuela del niño, según denunció el letrado.

"La publicación fue premeditada y maliciosa. Eligió mostrar solo la interacción que lo favorecía y atacó directamente a Ian, acusándolo de operar contra su gobierno", añadió San Martín.

Qué busca la defensa

La estrategia legal apunta a que la Justicia ordene la eliminación del posteo y, si Milei persiste, que la plataforma bloquee la cuenta. "No lo va a hacer por voluntad propia, por eso hay que recurrir a la plataforma", aseguró el abogado.

Marlene, madre de Ian, describió la situación como "una cacería de brujas" y remarcó la angustia de ver expuesto a su hijo ante el hostigamiento de un mandatario.

Libertad de expresión con límites

El caso plantea un debate central: la libertad de expresión de un presidente no puede convertirse en una herramienta para acosar a un niño.

Para la defensa de Ian, la publicación constituye un abuso del poder y un ataque directo a un menor vulnerable, que exige intervención judicial inmediata.

