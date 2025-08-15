En un paso significativo para el fortalecimiento de la formación artística en Tandil, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Marcelo Aba, y la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, firmaron un convenio para la futura creación de una Diplomatura en Danzas Contemporáneas, la primera del establecimiento educativo.



Como aseguró el rector de la institución, se trata de un proyecto que la la Facultad de Arte de la universidad está trabajando hace varios años. El convenio marco establece el desarrollo de una serie de capacitaciones en danza contemporánea a lo largo del año 2025, con el objetivo de generar un proceso de sensibilización, formación y análisis que permita evaluar la factibilidad de una futura oferta académica universitaria en esta disciplina. Estas acciones también aportarán insumos para la elaboración del futuro Plan de Estudios de la Diplomatura, que se proyecta dictar desde la Facultad de Arte.

"Este acuerdo no solo amplía la oferta formativa en nuestra ciudad, sino que sienta un precedente institucional fundamental para avanzar hacia una carrera universitaria en danzas", afirmó el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, quien acompañó las gestiones junto al concejal Darío Méndez.

El Instituto Cultural se comprometió a aportar el cuerpo docente que estará a cargo del dictado de las clases, lo que permitirá dar inicio a esta primera etapa de formación vinculada al proyecto de diplomatura. La presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, destacó la importancia de la articulación con el sistema universitario: "para nosotros es clave trabajar con universidades para institucionalizar la formación en danza que ya existe en distintos puntos de la Provincia".

De la firma del convenio participaron también la decana de la Facultad, Daniela Ferrari, y la secretaria académica, Julia Lavatelli. Por su parte, Lavatelli enfatizó en la importancia de esta formación en tanto "brinda respuesta a un montón de docentes de danza que vienen realizando cursos y formaciones sin un marco institucional".

El convenio representa un paso clave para seguir fortaleciendo el acceso a la formación artística en Tandil y consolidar a la UNICEN como un espacio de referencia cultural y académica en la región. "Este es un sueño que tenemos y confiamos en que la firma de este convenio es el primer paso la lograr nuestra tan soñada diplomatura", expresó la decana de Arte, Daniela Ferrari

Defender la cultura

Tras la firma, Saintout, Iparraguirre y concejales participaron en la Facultad de Arte de la charla "La cultura en tiempos del gobierno de Milei", junto a representantes de la cultura local y autoridades universitarias. También estuvieron presentes los candidatos a concejales y consejeros escolares de la lista Fuerza Patria y estudiantes de diferentes carreras de la UNICEN. "Agradezco profundamente a las autoridades de la Facultad por abrirnos las puertas, y a Florencia por su claridad y compromiso en un momento tan desafiante para la cultura y la educación pública", concluyó Iparraguirre.

La charla tuvo como eje central la situación actual de la cultura y el ataque del gobierno nacional al sector. El diálogo permitió el intercambio sobre la situación de las bibliotecas populares, teatristas y fondos culturales, que no solo no están recibiendo financiamiento y acompañamiento por parte del gobierno nacional sino tampoco a nivel municipal.

Esta no fue la única acción de organización frente al vapulento ataque que el gobierno nacional organiza contra la cultura. Esta semana, Saintout entregó una carta pública dirigida a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en defensa de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional de Teatro (INT). Ambas instituciones se ven amenazadas por el decreto 345/2025 del presidente Javier Milei, que modifica su estructura, autonomía y funciones esenciales.

La carta, respaldada por más de 500 firmas de salas y elencos de teatro independiente, bibliotecas populares, colectivos culturales, asociaciones y gremios de todo el país, hace responsables a los funcionarios impulsores del decreto “por las responsabilidades administrativas, políticas y jurídicas que deriven de su aplicación y de las consecuencias que de ello resulten”. Si bien la Cámara de Diputados rechazó el decreto, la medida seguirá vigente si el Senado no adopta la misma postura.

