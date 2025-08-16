La dirigencia de Central dio ayer información al socio de los avances en las gestiones para la permuta de la sede de Bv. Oroño y las propuestas que recibió el club a cambio del inmueble. “En virtud de la resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 20 de mayo de 2025, se hace saber que el proceso sigue avanzando. Ya se han seleccionado cuatro propuestas de distintas constructoras que presentaron proyectos y presupuestos durante el período licitatorio para hacerse cargo de la permuta. Trabaja en esta etapa de selección una subcomisión designada en Comisión Directiva integrada por algunos miembros de la misma. Esa subcomisión está compuesta por el vice segundo Adrián Maglia, el secretario general Leonardo Arriaga, el tesorero Walter Buhler y el vocal titular Maxiiliano Fe. En los próximos días esta subcomisión elevará un informe a la Comisión Directiva para empezar a definir, en forma conjunta, qué empresa de las cuatro que licitaron se quedará con la obra".



