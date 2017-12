Un chico de 17 años murió ayer al amanecer, fusilado a quemarropa por dos personas que pasaron a bordo de una moto y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que estaba en una esquina del sudoeste rosarino. Del ataque resultaron heridos otros cuatro jóvenes, además del adolescente asesinado. Se llamaba Nazareno Benjamín Ciorda. A las 5 del día de Navidad estaba con un grupo de amigos en Matienzo al 3900. La investigación del fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte todavía no determinó las circunstancias del crimen. Por ahora se tiene que dos hombres a bordo de una moto Tornado de color naranja se doblaron desde Presidente Quintana y se acercaron hasta el grupo, y uno de ellos abrió fuego con un arma. El ataque fue tan sorpresivo que no les dio chance a ninguno de los amigos a ponerse a salvo. Las balas impactaron en cinco de los jóvenes reunidos, pero a uno de ellos le resultó letal. Ciorda recibió un disparo por la espalda y quedó tendido en la calle. Los homicidas se marcharon a toda velocidad y, hasta el momento, no han sido identificados. Los amigos de Ciorda buscaron ayuda para trasladar al muchacho hasta el Hospital Carrasco, donde finalmente murió a las 5.45.