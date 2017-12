Tras su última aparición deportiva en agosto, cuando venció al luchador de artes marciales mixtas y entonces campeón de la UFC Conor McGregor en una velada de boxeo, el retirado campeón invicto Floyd Mayweather (foto) quiere protagonizar un nuevo cruce de disciplinas. Pero esta vez, sería en una cancha de básquet y frente a la ex estrella de la naranja Kobe Bryant. A través de la red social Instagram, el ex pugil multicampeón, de 40 años, respondió a un posteo de Bryant, de 39, donde publicitaba un documental sobre su vida y lo desafió a un partido de básquet por un cuantioso premio: “Estoy preparado para jugarte un uno contra uno por un millón de dólares”. Fanfarronada al margen, el ex boxeador es un reconocido aficionado al deporte de la naranja, habitual asistente a partidos de la NBA y participante de algunas exhibiciones benéficas. Aunque la diferencia de estatura podría ser un problema para el retador –sus 1,73 metro quedan lejos del 1,98 del astro del baloncesto– en un duelo de uno contra uno donde esa diferencia se multiplica en importancia. En aquel duelo con McGregor, Mayweather tardó diez rounds en derrotar al irlandés por nocaut técnico y alcanzar el record de 50 victorias y ninguna derrota. De esta pelea, el estadounidense se llevó 350 millones, mientras que el irlandés, por aguantar la paliza, se hizo con 30. Esta vez, el premio sería menor, aunque la duración del duelo también podría serlo. Recientemente, Bryant –que todavía no respondió al desafío– fue homenajeado por su ex equipo, Los Angeles Lakers, en un evento especial donde retiraron los dos números de camiseta que utilizó en la franquicia durante su carrera, 8 y 24, a la vez que colgaron dos réplicas en el techo del estadio. Mayweather y Bryant comparten, además, relación en cuanto al apodo del basquetbolista. “Mamba negra”, sobrenombrecon el que se lo conoce a Bryant y hace referencia a una especie de serpiente que es la más venenosa de Africa, es el mismo que se ganó el entrenador y tío del ex boxeador, Roger “Mamba negra” Mayweather. Queda por esperar si el cinco veces campeón de la NBA y medalla de oro olímpica responde al desafío de Mayweather. Lo que sí es cierto es que de Bryant aceptar el reto, el negocio estará asegurado.