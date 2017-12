Según el sitio web especializado TVLine, NBC está lista para poner en marcha la producción de una nueva temporada de The Office. La nueva serie “presentaría una mezcla de actores nuevos y viejos”, entre los que seguro no figurará Steve Carell, quien ya no era parte de los últimos capítulos (había dejado su papel de Michael Scout, gerente de la compañía, ya antes del final de temporada). El regreso al aire sería en 2018, luego del exitoso retorno que le dio NBC a Will & Grace. El regreso de la remake estadounidense de la serie británica seguramente será un éxito de audiencia. Si será bien recibido por los fanáticos de aquella serie y por la crítica, es otro cantar.