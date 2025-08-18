Bob Odenkirk dijo que no espera que Better Call Saul vuelva a la pantalla en el corto plazo, aunque se prendería sin dudar si se lo propusieran. El actor de 62 años puso en duda la posibilidad de un regreso del aclamado spin-off de Breaking Bad, que tuvo seis temporadas entre 2015 y 2022, y le contó al programa Today que los creadores de la serie, Vince Gilligan y Peter Gould, ya están en otra. “Creo que ya pasaron a otros proyectos increíbles que pronto van a ver”, dijo.

Igual, Odenkirk aclaró que estaría más que dispuesto a volver a interpretar al estafador/abogado Saul Goodman si en algún momento surgiera la oportunidad. “Son de los mejores guionistas que trabajaron en la tele”, dijo. “Así que si se les ocurriera algo en ese universo, obvio que lo haría".

También agregó que, si llegara a haber otra temporada, Saul –que en el final de la serie en 2022 recibió una condena de 86 años de prisión– no saldría de la cárcel tan fácilmente. “No va a salir”, dijo Odenkirk. “Si hay otro programa de Saul, pasa adentro de la prisión". En el episodio final, titulado Saul Gone, el personaje asume la responsabilidad por años de actividades criminales, incluyendo su colaboración con la operación de drogas de Walter White (Bryan Cranston), y es sentenciado a pasar el resto de su vida tras las rejas.

Better Call Saul seguía la historia del abogado penalista, cuyo nombre real es Jimmy McGill, y sus vínculos con el mundo del crimen. Odenkirk contó que el personaje tuvo un impacto enorme en su vida, tanto personal como profesionalmente: “Ese personaje me cambió la vida, y le puse más a ese papel que a cualquier otra cosa que hice".

Sin embargo, Odenkirk admitió recientemente que no va a extrañar el peso emocional de interpretar personajes criminales y complejos. Le dijo a The Hollywood Reporter que, después de años haciendo de Saul, y también de un asesino profesional en la película de acción Nobody, ya está “bien con dejar eso atrás”. “Son tipos que, por distintas razones, arrastran un montón de bronca, y eso es difícil de sostener después de un tiempo”, explicó. “No podés andar cargando con ese tipo encima todo el tiempo.”

Los fans de Breaking Bad están felices con el anuncio reciente de que Vince Gilligan, cocreador de ambas series, está trabajando en su nueva serie de ciencia ficción para Apple TV+, Pluribus, que protagoniza Rhea Seehorn, la excompañera de elenco de Odenkirk en Better Call Saul. La serie fue descripta como una historia original que mezcla géneros, en la que la persona más miserable del mundo tiene que salvar al planeta… de la felicidad. Se estrena el 7 de noviembre.