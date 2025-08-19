El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con tormentas fuertes, viento del este, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas de entre 13 y 16 grados.

El miércoles se mantendrá la inestabilidad. Se esperan lluvias durante toda la mañana y vientos fuertes, con ráfagas hasta la tarde. En tanto que las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

El jueves el cielo estará algo nublado, pero sin lluvias, mientras que las temperaturas serán de entre 9 y 19 grados.