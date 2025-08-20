En la madrugada del 17 de junio es encontrado el cuerpo de Pablo Mieres sin vida. A dos meses de su asesinato, la causa caratulada como “homicidio doblemente agravado criminis causa” en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°3, que está bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic ha avanzado mucho más de lo que se podría esperar. Esto lo afirman tanto familiares de Pablo como su abogado Cristian Gonzáles. Gracias a las cámaras de seguridad, de los testimonios tomados en las primeras horas pudo darse con uno de los homicidas que aparece en varios relatos.

La comunidad que construyó Pablo alrededor de su trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y en el Hospital San Martín, han hecho que haya un seguimiento del proceso judicial. Pablo no está solo. Al mes de su asesinato hubo una movilización en la ciudad de las diagonales pidiendo justicia. La periodista Julia Varela publicó en Pulso Noticias una serie de testimonios de diferentes personas que lo conocieron. Leerlo fue desbastador por la pulsión de vida que reflejan esas palabras. La mayoría hablaba de su solidaridad con todos los temas relacionados al sufrimiento de las personas. Y lo que me impactó más es que era una marica con una mirada deseante ante la vida. Todo eso reflejó en sus 37 años, de niño en la provincia de Neuquén y ya en su juventud en la ciudad de La Plata.

Pablo de niño y adolescente participó en grupos de la Iglesia, donde aprendieron junto con su madre el amor por los otros. Esto me lo cuenta Cintia, su hermana desde Neuquén, provincia que los vio crecer a los tres hermanos, donde Pablo era el mayor. “Todos los días nos mandábamos mensajes con Pablo. Teníamos un grupo de la familia donde todo el tiempo nos mensajeábamos. Pablo pensaba volver a vivir a Neuquén, se lo había dicho a mis papás”.

Eso me cuenta Cintia, mientras se le quiebra la voz: “no quería perderse el crecimiento de sus sobrinos, mis hijos”. Rastrear el deseo de Pablo, me parece un camino un poco más amable en estos tiempos, que intentar entender la causa de todos los odios. Me pregunto si en esa pulsión de vida, en ese latir deseante nos podemos volver a juntar para hacer algo con todo el odio que estamos recibiendo.

“Sin esconderse de nadie era gay. Lo mataron con odio y eso por la forma en que estaba, atado y desnudo, nos damos cuenta de eso. El deseo de nuestra familia es que la memoria de mi hermano no se pierda y que no pase nunca más. Hubo personas que escucharon a mi hermano y no hicieron nada. Yo le pido a la gente que se involucre porque nosotros no le deseamos esto a nadie, ni siquiera a las personas que lo hicieron”. Pablo tenía fecha de viaje para el 18 de julio para ir al cumpleaños de su sobrino y para tomarse sus vacaciones de invierno. En los últimos días, su familia se constituyó como “particular damnificado” en la causa.

Cristian Gonzáles, el abogado de la causa dice “hay mucha prueba que imputa al primer detenido, se lo sindica inequívocamente como uno de los responsables del homicidio de Pablo. En primer lugar siento un gran dolor como parte de esta sociedad. Ante tanto discurso de odio hacia las diversidades, yo creo que la justicia y el poder judicial tienen que hacer algo. Trabajar más en la prevención y entender que ya hemos avanzado”.

El primer arrestado fue Nicolás Damián Arévalo, de 39 años. Se trata de una persona conocida del entorno de Pablo. Era un trapito y solía recibir ayuda de él: agua para lavar autos o alguna bebida caliente en el frío del invierno. El segundo arrestado en las últimas semanas es Ronaldo Alexis Iriarte Duarte. Un ciudadano paraguayo de 26 años que hasta el momento es imputado por encubrimiento y tenencia ilegal de armas. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El cuerpo de Pablo fue encontrado desnudo y atado.

En su casa no se encontraron señales de que haya sido forzada la puerta. Por eso puede pensarse que no sólo la causa sea el robo, sino el de odio por su orientación sexual. En los crímenes de odio existe una crueldad extra que deja a la víctima “marcada” para que esa muerte sea ejemplificadora. Lo paradójico o lo injusto en este clima de época es que el primero de los imputados es una persona que lo conocía a Pablo y además recibía su ayuda.

Cuando el abogado me dijo “el colaboraba mucho con estos trapitos que le dieron la muerte” fue el dato más perturbador, que incluso no me dejó dormir. Muchas veces nos imaginamos organizaciones delictivas que planifican asesinatos hacia grupos concretos. O el caso de los neonazis de Mar del Plata. Pero la realidad es mucho más compleja: parece que algunas vidas valen menos que la ayuda que dieron a otros. Me animaría a decir también que tiene que ver con una cuestión de clase: las travestis presas en los penales son todas pobres. Los intentos de travesticidios son hacia las travestis que ejercen el trabajo sexual. Y en el caso de Pablo, un trabajador con conciencia de clase y solidario con su alrededor.





Hace poco, tuve la oportunidad de besar a un chico en plena calle marplatense. Hacía mucho que no lo hacía y me encontré con un sentimiento de temor que me sorprendió: la posibilidad de un piedrazo o de un insulto. Recuerden que esta es la ciudad de los neonazis que fueron a juicio por atacar con caños de PVC a nuestra comunidad entre el 2013 y 2016. Pero el evento amoroso fue tan repentino que logré disfrutarlo. También pensé si eso que me había sucedido tenía que ver con mi historia personal, con algo de mi generación o el contexto actual de odio. Y creo que hay un poco de todo. El impacto que provocan los hechos regidos por el odio hacia nuestras identidades u orientación sexual en nuestras vidas, son tremendos. Un travesticidio, un asesinato por odio o la idea generalizada de una infección de transmisión sexual (ITS) solo de nosotrxs, son hechos que nos generan una sensación de acecho permanente.

Mientras voy redactando el artículo, le pido una fotografía a Cintia, su hermana y me manda una que da vueltas por todos los medios. Y me justifica su elección: “él estaba siempre así, siempre sonriendo. Él decía que estaba vivo que no lloremos”.

Desde el discurso de Davos hasta la fecha, sería impensable decir que sólo ese hecho ha ayudado al recrudecimiento de los crímenes de odio. Deberíamos poder pensar un poco más allá del presente en relación con estos crímenes. En un momento pensábamos que con educación se podía sentar las bases de democracias más plenas. Pero hoy vemos que los lazos sociales se han quebrado al punto tal, que una orientación sexual u identidad de género no heteronormativa pueden ser elementos que nos hagan estar más en peligro que en otros momentos históricos. Claramente un mandatario mencionando una orientación sexual asimilándola con una patología criminal, es un hecho de odio totalmente repudiable. Pero una sociedad que acepta esa verdad, eso es lo realmente peligroso.

“El crimen de Pablo ha sido muy shockeante para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas. Dada la proximidad de su casa con el edificio central de la Facultad. Fueron compañeros de trabajo de Pablo, quiénes luego de un feriado largo, al notar su ausencia durante la mañana se acercaron a la casa y notaron con pavor que algo terrible había sucedido”, este relato es del decano de esa facultad, Mauricio Erben. “En una de las últimas interacciones que tuve con él, me presentó un trabajo que había hecho: inscripciones en materias para estudiantes que trabajan. Me llamó la atención el volumen de datos que había manejado. Me comentó que había estado usando inteligencia artificial para optimizar los resultados”.

El vacío de una marica menos es un agujero negro del cual debemos salir. Llenarlo con su vida deseante es -al menos para este periodista- la manera de dejar de retratarnos sólo desde el espanto de cual somos carne. La ausencia, la vida aniquilada solo pueden ser rebeladas por la pulsión de vida que nuestras vidas maricas despliegan a nuestro alrededor. Besen a sus hijes, bésense en todas las plazas incluso en esas donde no pudieron jugar. Díganle lo importante que son a sus amigues, escuchen sus deseos más profundos. A veces solo queremos ser queridxs, todo lo demás es ficción.



