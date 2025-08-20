Asignaturas terrestres (Paradiso Poesía) es un libro de Ebel Barat que se presenta este jueves 21 a las 18.30 en la librería Homo Sapiens, Sarmiento 829.

Es un homenaje cantado a la belleza de cada ser, de cada suceso, no sólo en tono epifánico, sino también, con el propio de las situaciones donde la adversidad pudiera estar presente.

Los elementos y hechos homenajeados estimulan las sensaciones y la expresión, tan reflexiva como vital, los enriquece en los sonoros poemas de la obra.

En la sección de las “Enumeraciones”, se suceden amplias piezas en las que los versos proceden como tañidos exhibiendo los profundos efectos de los elementos que animan la contemplación. Agua, tierra, aire, fuego, pero, también islas, valles, personas reales, inundaciones, sequías, decadencia, tristeza, son temas que se tratan a lo largo de esta primera parte

En la que la sucede, los poemas clásicos ―más inclinados a lo anecdótico, lo social, lo histórico, la reflexión― combinan con felicidad el arte mayor y los recursos coloquiales permitiendo acercarlos al lector actual.

La poesía libre y la reglada se reúnen proponiendo un juego rico de impresiones y de estilo convirtiendo a Asignaturas terrestres en un libro copioso capaz de calar profundamente en sus lectores.

El autor estará acompañado en la presentación por Roberto Retamoso, Magdalena Aliau y el músico Sergio Aquilano.