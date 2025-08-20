Los propietarios y administradores de edificios históricos de la ciudad asistieron al Concejo con un reclamo concreto: pedir que el municipio se involucre en el mantenimiento y la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. María Eugenia Prece, titular de la firma de restauración Almapiedra que asistió al encuentro junto a los propietarios, explicó que las obras son muy costosas para un particular y, en muchos casos, corren riesgos las estructuras, con posibilidad de ocasionar daño en la vía pública. “Relevamos edificios de valor patrimonial con problemas de desprendimiento de voladizos, cornisas y aspectos de las fachadas”, explicó. Uno de los pedidos es que el municipio habilite líneas de créditos y se pidieron detalles sobre el Fondo de Preservación Urbanística, que funciona desde 1991. “Lo que vienen reclamando es que la municipalidad se comprometa con el mantenimiento de estos edificios catalogados”, sintetizó la concejala Norma López.

El encuentro se dio este lunes, en el marco de la comisión de Planeamiento del Concejo y tuvo como objetivo poner sobre la mesa el estado de riesgo en que se encuentran muchos edificios catalogados de valor patrimonial, sumado a la necesidad de trabajar junto al municipio para su restauración. Para eso, propietarios y administradores ingresaron un informe elaborado por la empresa Almapiedra donde se abordan distintos casos testigos. Además de la cuestión patrimonial, histórica y cultural, el expediente pone el foco en otro aspecto: el peligro de desprendimientos sobre la vía pública.

“El pedido de audiencia lo hicimos desde Almapiedra ante la cantidad de consultas que recibimos de los propietarios, sumado a los diagnósticos y presupuestos, que fuimos elaborando por este tema. Relevamos edificios de valor patrimonial con problemas de desprendimiento de voladizos, cornisas y aspectos de las fachadas”, explicó Prece a Rosario/12. “Pero las restauraciones que se deben hacer son caras, porque implican montar una estructura de andamios que es bastante costosa. Sobre todo, en los edificios más grandes, que tienen las cornisas más altas y que están en el radio céntrico, donde hay que tener muchísimas consideraciones de seguridad”, añadió.

En el informe se aborda la situación de la Casa Museo Fracassi, de San Luis y Corrientes, construida en 1925 por Ángel Guido. En el lugar se relevaron “situaciones de riesgo” sobre las fachadas. También el edificio Odeón (Mitre 754) donde funciona el Teatro Astengo. En este caso, la empresa restauradora fue consultada por desprendimiento de revoque y evaluaron la necesidad de realizar un trabajo de renovación de cupertinas “para evitar que continúen los procesos de corrosión de la estructura, y consolidaciones de revoques y ornamentación de balcones”. Situaciones similares se repiten en los edificios ubicados en Santa Fe 1200, San Lorenzo esquina Sarmiento, y Tucumán esquina Entre Ríos.

En ese marco, el objetivo de la reunión fue abordar posibles soluciones a la problemática. Una de las propuestas gira en torno a la habilitación de una línea de créditos a tasa baja. Pero la iniciativa no parece correr con tanta fuerza. “Estos propietarios, que están dispuestos a hacer una inversión para el mantenimiento de sus fachadas, necesitan financiación. La respuesta que tuvimos es que el Banco Municipal no tiene la posibilidad de subsidiar tasas”, explicó Prece.

El fondo

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la existencia del Fondo de Preservación Urbanística, creado por ordenanza en 1991. El mecanismo se conforma con un porcentaje de lo recaudado por la Tasa General de Inmuebles, sumado a otros aportes, y debe destinarse al mantenimiento del patrimonio urbano, arquitectónico e histórico de Rosario. Según explican, desde la pandemia ese fondo dejó de estar en manos del área de patrimonio histórico del municipio. En 2023, la concejala Fernanda Gigliani realizó un pedido de informes por ese tema, que no tuvo respuestas.

“Lo que nos dijeron en la reunión con concejales es que van a averiguar a donde se destinan estos fondos, porque a partir de la pandemia lo dejó de manejar el programa de patrimonio, por el propio contexto de urgencia”, detalló Prece y aclaró que ese fondo permitía subsidiar parte de las reparaciones, a los dueños de los edificios catalogados como históricos. “Quedamos en que iban a averiguar ese tema y también hablar con el Banco Municipal para ver si hay alguna manera de implementar una línea de crédito. Pero eso parece hoy menos viable”, añadió.

Por su parte, la concejala Norma López recordó que hay varios pedidos de informe al respecto, pero reconoció que se trata de una problemática amplia. “Lo que vienen reclamando es que la municipalidad se comprometa con el mantenimiento de estos edificios catalogados”, evaluó en diálogo con Rosario/12. “Hay también una problemática social atrás. Las familias, por el paso del tiempo, han quedado muy reducidas y tampoco se pueden hacer cargo del sostenimiento de esa casa y conviven con medidas de protección donde se les impiden muchos usos”, agregó.

Para la edil del justicialismo, la problemática afronta dos aristas. Por un lado, lo que significa la cuestión patrimonial y su importancia en la historia de Rosario. Pero también, una más coyuntural: “El municipio, al no colaborar con el mantenimiento de estos edificios catalogados, hace la vista gorda a aquellos desarrolladores que esperan que estos edificios caigan en ruinas, para poder derruirlos y hacer otro tipo de propuestas urbanísticas”.

En esa temática ingresa un reciente pedido de informes surgido desde el Concejo, para conocer si se están realizando obras sobre la casona lindera al antiguo cine Imperial, de Corrientes al 400. “La mayoría son inmuebles de alto valor por la zona donde están ubicados. Son lugares emblemáticos del centro de Rosario, así que imaginate lo que queda para las edificaciones históricas que están en las periferias”, expresó López. “Los dueños y administradores plantean su voluntad de hacer una reparación privada, con ayuda pública. Pero no ven hoy en el municipio una mirada de acompañamiento”, finalizó.