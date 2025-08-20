En el ámbito del cine de terror, Haz que regrese (Bring Her Back) no solo ha capturado la atención de la crítica, sino que también ha logrado crear una impresión duradera en la audiencia. Estrenada en medio de un año repleto de lanzamientos del género, la película dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou ha sido descrita como un clásico moderno que redefine el terror psicológico, evocando una gama de emociones que va más allá del miedo convencional. En la película, Andy y su hermanastra Piper, tras quedar huérfanos, llegan a un hogar de acogida donde se enfrentan a la misteriosa figura de Laura, interpretada de forma magistral por Sally Hawkins.

La poderosa presencia de Sally Hawkins

Sally Hawkins, aclamada por sus papeles en cintas como The Shape of Water, se adentra en un territorio desconocido al interpretar a Laura, una madre de acogida con recursos limitados y un lado oscuro. La actuación de Hawkins es central, oscilando entre la malevolencia y la fragilidad, según críticos especializados, lo que ofrece una experiencia intensa para los espectadores. Su interpretación añade un nivel de profundidad a una narrativa ya de por sí inquietante.

Las notables actuaciones del reparto juvenil

Más allá de Hawkins, el reparto juvenil de Haz que regrese, encabezado por Sora Wong y Billy Barratt, ofrece interpretaciones que están a la altura de un proyecto tan ambicioso. La química entre ambos actores resalta en pantalla, dotando a sus personajes de una intensidad emocional marcada por luchas internas y conflictos externos.

La construcción de una atmósfera inquietante

Siguiendo la tradición de Talk to Me, los Philippou han configurado de nuevo un ambiente que rechaza los clichés del género. Haz que regrese se vale de una estética única para sumergir al espectador en una narrativa visualmente rica, donde la tensión se construye por capas. A través de un enfoque en la psique de los personajes, la atmósfera de la película se erige como un personaje por derecho propio, contribuyendo de forma significativa al impacto final de la obra.

Haz que regrese estará disponible en cines a partir del 21 de agosto.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.