El documental Susana Rinaldi, libre, dirigido por Isabel Marcenaro Bouter cuenta la historia de la artista que conquistó un lugar de honor en el mundo del tango. Su amor por la literatura y las palabras la llevó primero al teatro y luego al tango y sus poetas. Recorre su vida a través de imágenes de archivo, mientras su voz guía con lecturas de tangos y autores elegidos (A las 19 en el Centro Cultural Cine Lumiére.)
