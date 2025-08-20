De jueves a domingo, la ciudad de Dolores se prepara para vivir una gran fiesta popular en conmemoración del 208º aniversario de su fundación. Durante cuatro días, la comunidad podrá disfrutar de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas pensadas para todas las edades, en un encuentro que busca poner en valor la identidad local y la historia compartida.

La celebración comenzará el jueves 21 a las 10 hs con el acto oficial en Plaza Castelli, seguido del clásico desfile institucional y tradicional. Desde temprano vecinos, escuelas y diversas instituciones se encontrarán en el corazón de la ciudad para rendir homenaje a la historia de Dolores. Más tarde, la misma plaza se convertirá en escenario de un amplio despliegue artístico, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Buenos Aires, el Coro y Orquesta Escuela de Dolores, el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Guitarra y agrupaciones locales como Amigos del Camino, Ballet Guardapampa, Majuma, Ballet Bombo Legüero y Las Voces del Este. El cierre de la jornada estará a cargo de Pasión Tropical y del cantante urbano G Sony, que se presentará a las 17.30 hs.

El viernes 22 a las 19 hs tendrá lugar otro momento central de la programación: la inauguración del Polo Cultural Fleury y del Museo Brughetti Castagnino, en la Secretaría de Cultura (Mitre y 25 de Mayo). Allí se podrá recorrer una exposición de artes visuales, además de disfrutar de espectáculos de música en vivo y danzas artísticas. El Polo Cultural Fleury, explican desde la organización, es un espacio único, dedicado íntegramente a la cultura, la educación y el rescate y puesta en valor del patrimonio local. Consta de 1500 m2 donde funcionan: Boletería, Sala Arcos, Biblioteca, 14 aulas, Patio Central, Museo, Sala Expo, Sala Música y Café Cultura. El Museo Brughetti Castagnino, por su parte, reúne pinturas, esculturas y grabados de artistas contemporáneos y de marcada impronta bonaerense, ya que el espacio busca preservar el patrimonio artístico de la región. Pensado como un espacio cultural dinámico y participativo, cuenta con una sala para exposiciones temporarias de diversa índole.

La fiesta continuará el sábado 23 desde las 15 hs, con un paseo gastronómico y de emprendedores, que reunirá propuestas de productores locales, sabores regionales y artesanías. El escenario principal recibirá a distintas bandas y solistas que acompañarán la tarde con música en vivo: Nico Folck, 12 Mundos y Miami Project.

El broche de oro llegará el domingo 24, también desde las 15 hs, cuando nuevamente se habilite el paseo gastronómico y de emprendedores junto a una grilla de espectáculos que promete convocar a toda la ciudad. Esa tarde subirán al escenario Foquito y la 220, La Corte y Los Leales, los grupos responsables de despedir un fin de semana lleno de celebraciones.

La programación, señalaron desde la organización, fue pensada con un espíritu inclusivo y festivo: un espacio para que familias, amigos y vecinos compartan actividades en un marco que combina tradición, cultura popular y nuevas propuestas artísticas. “Esta fiesta es de todos los dolorenses, una oportunidad para disfrutar juntos y celebrar nuestra identidad e historia”, destacaron.