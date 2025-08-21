Varios meses después de los primeros confinamientos, en la era de Doctolib, coaching y tutoriales, ¿Ha notado algún cambio en la manera de llevar la transferencia?

Ciertamente. Hoy en día, la transferencia concebida a partir de lo que Lacan llamaba el sujeto supuesto saber está cada vez menos presente en las demandas que se nos hacen. El analista se encuentra, al contrario, reducido a algo de lo que uno podría servirse en un momento dado para sentirse mejor.

La transferencia actual no erige al psicoanalista en figura de saber, lo que no es sin consecuencias en la dirección de la cura. Si la transferencia no se articula a una demanda de significación, no se trata de apuntar al enigma del deseo mediante un cierto uso de la interpretación, sino más bien de sostener la emergencia de una palabra singular frente a lo real. Su función se aproxima más a la de un apoyo para la elaboración de cada sujeto. Es ante todo una presencia atenta al camino del sujeto.

¿Cómo podemos entender que la contratransferencia vuelva al primer plano en el discurso actual? ¿Es un nuevo empuje de la psicología del ego y sus desmesuras imaginarias?

Estos son los efectos de lo que Jacques-Alain Miller ha identificado como el dico contemporáneo. Al "Yo soy lo que digo" enunciado por los sujetos.

El dico implica una negación del inconsciente y de todas las palabras procedentes del lugar del Otro. Si esta dimensión del lenguaje se excluye del proceso, el eje imaginario vuelve a tomar el relevo y la palabra se convierte en comunicación, incluso en comunión. El acto psicoanalítico no proviene del analista en tanto sujeto. El analista no opera desde su propio inconsciente.

¿En qué sentido la transferencia es, como dice Lacan, un amor más digno? ¿Y cómo se experimenta esto en el curso de un análisis?

En esta forma de amor que es la transferencia, los cuerpos no se encuentran. El acto sexual está proscrito. La palabra en la cura analítica se despliega sobre un fondo de ausencia y abstinencia. Si la transferencia puede considerarse como un amor más digno, es en la medida en que el amor se reduce a una experiencia de palabra. ¡De ahí un partenaire que tiene la posibilidad de responder!

En las otras formas de amor, la pareja no responde, porque es la dimensión misma de la alteridad que se evacua con la promesa de la relación sexual en el horizonte. La respuesta del partenaire nunca está donde se la espera y, sobre todo, nunca es la que se espera. Si respuesta hay una respuesta, nunca es sin perturbación.

*Fragmento. En el blog Psicoanálisis Lacaniano. 31/4/2024. En youtube.