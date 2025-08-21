Síntoma. Seminario 2025 Sobre el síntoma. Clínica de nuestro siglo. María del Rosario Ramírez. Invitadas Cecilia Preneste, Ana Santillán y Paola Preve. El sábado 23/8, a las 10. Presencial y virtual. info@colegioestudiosanaliticos.

Congreso. El viernes 29/08, a las 9:45, se realizará la mesa redonda “El amor en los tiempos que corren”, con Teresita Mourlaás, Estela Shussler, Manuel Ramírez y Edit Tendlarz. A las 17, mesa redonda “Amor, clínica y subjetividad”, con Claudia Mastropiero, Cecilia Mastropiero, Vanina Ciampa y Edit Tendlarz. Congreso de Salud Mental de AASM, Asociación Argentina de Salud Mental, del miércoles 27 al viernes 29/8. Hotel Marriott, Carlos Pellegrini 551, CABA.

Cursos. Therapias (Espacio Docente) invita a Cursos Virtuales a cargo de Beatriz Salto, Soledad Garavaglia, Adriana Conesa y Verena Santonato sobre distintos tópicos. Informes e inscripción: www.cepsic.com.ar. En Facebook e Instagram.

Libro. “Formas en que el cuerpo cae”, de Emilio Vaschetto se presentará en Colegio Estudios Analíticos, el viernes 29/8 a las 19:30. Hablarán María del Rosario Ramírez, Emilio Vaschetto y Alfonso Barbieri. Se expondrán obras de Alfonso Barbieri. Presencial y virtual. Inscripción en info@colegioestudiosanaliticos.