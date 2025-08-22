En los últimos años, algo cambió en el modo de buscar alivio. Las consultas no siempre van al médico ni al psicólogo: a veces van al reiki, a una sesión de sanación energética, a un taller de biodescodificación o a una ceremonia con cuencos. El síntoma no desapareció: se desplazó.

Las terapias alternativas, que antes circulaban en los márgenes, hoy son parte del paisaje urbano. Ya no es extraño cruzarse con un flyer de registros akáshicos, pedir turno con una astróloga o aprender a “proteger la energía” en un grupo de WhatsApp. Las prácticas de sanación se multiplican en ferias, redes y plataformas que mezclan lo espiritual con lo emocional, lo ancestral con lo contemporáneo.

En Argentina, el interés crece: basta mirar las búsquedas en Google o el aumento de formaciones en astrología, constelaciones familiares y terapias holísticas. Muchas personas consultan sin dejar la psicoterapia, combinando lenguajes, tramas, símbolos. ¿Es desconfianza hacia lo institucional? ¿Deseo de pertenecer a un relato más amplio? ¿O necesidad de que el malestar no sea siempre patologizado?

No hay respuestas cerradas. Lo que sí hay es una escena. Gente joven que se reúne a hablar del linaje materno, de vidas pasadas, de planetas en retroceso. Gente que busca palabras nuevas para dolores viejos. Que necesita traducir lo que siente sin que le pongan un diagnóstico. Que tal vez no cree en todo, pero tampoco en nada.

A veces, la búsqueda de alivio se vuelve mercado. Y en los bordes de lo espiritual crece la industria de lo intangible: promesas de sanar el alma por transferencia, fórmulas para atraer el amor o limpiar la energía por Zoom. Hay quien cobra fortunas por cursos que no curan nada, y quien confunde la palabra guía con la palabra gurú.

Psicólogos advierten que, aunque la búsqueda de alivio es legítima, prácticas como la biodescodificación o las constelaciones familiares cruzan la línea: no forman parte de la formación académica, y algunas terminan siendo “intrusismo profesional”, advierte el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires, y son “placebos muy seductores”.

Las redes están llenas de mensajes en cursiva, de frases con glitter emocional, de recetas universales para dolores que no lo son. “Soltá”, “vibrá alto”, “cerrá ciclos”. Como si todo dependiera de repetir un mantra o visualizar una vida mejor. Como si los duelos, los vínculos, la historia, se resolvieran con un audio de tres minutos y una vela blanca.

Pero no todo es fraude. Ni todo es fe ciega. Hay quienes encuentran, en estos territorios, modos sinceros de sostenerse.

Estefanía llegó a una sesión de registros akáshicos para trabajar su miedo al abandono. En una sala pequeña, con sillas en círculo y un silencio apenas roto por respiraciones profundas, convivían duelos, crisis laborales y deseos de bienestar. Cuando eligió a un miembro del grupo para que representara a su padre, algo se quebró: las lágrimas aparecieron sin aviso, pero con ellas también una calma inesperada. Entre preguntas, silencios y gestos, surgieron respuestas que creía inalcanzables.

No todas las búsquedas espirituales esconden un engaño; a veces, incluso las más intangibles, ofrecen un mapa donde el alma encuentra coordenadas que la razón no sabe trazar. Un modo de ritualizar lo cotidiano, de ponerle palabras al caos, de compartir la incertidumbre con otros.

Pero no siempre la búsqueda se detiene en un taller de fin de semana. A veces se transforma en entrega total a una promesa. Y ahí, en esa grieta emocional, puede aparecer el riesgo. Lo que empieza como contención se vuelve encierro; lo que parecía comunidad, se convierte en control.

En agosto de 2023, un líder ruso fue detenido en Bariloche. Se hacía llamar Konstantin Rudnev y lideraba la secta Ashram Shambalá. Acusado de manipulación psicológica y abusos, construía jerarquías rígidas, aislamiento y obediencia absoluta bajo el disfraz de sanación.

Otro caso, más conocido, es el de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), liderada por Juan Percowicz. Lo que durante años se presentó como formación espiritual terminó siendo, según la Justicia, una organización criminal con trata de personas, explotación sexual y financiera.

En todos los casos se repite el patrón: personas que se acercan buscando alivio, respuestas, comunidad. Y líderes que transforman esa confianza en sometimiento. La espiritualidad no es el problema: lo es cuando se vuelve territorio sin ley y se disfraza de guía el abuso de poder.

¿Qué herramientas hay para protegerse cuando el daño se disfraza de luz? ¿Dónde trazar el límite entre el acompañamiento y la manipulación? No hay fórmulas. Pero sí se puede cultivar una mirada más atenta, un respeto por la duda, y saber que no todo guía es guía.

Quizás por eso sea urgente hablar de estos temas sin burla ni miedo. Nombrar las trampas sin desacreditar la búsqueda. Entender que, en el fondo, lo que hay detrás es la necesidad humana de ser comprendido, de no estar tan solo en medio del dolor.

Y que justo ahí, en ese deseo tan legítimo, puede esconderse también el mayor de los peligros: encontrarse justo al borde donde el alma puede extraviarse.