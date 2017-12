Luego del escándalo desatado tras el video que lo muestra maltratando a un agente de tránsito, el entrenador de la Selección nacional, Jorge Sampaoli, pidió disculpas. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). También se disculpó con el secretario de Prevención y Seguridad de la localidad santafesina de Casilda, Federico Censi, quien esta mañana recibió el llamado telefónico del técnico.

Todo ocurrió en la noche del viernes último, cuando el DT salía del casamiento de su hija y el auto en el que viajaba junto con otras siete personas fue detenido por agentes de Tránsito local. Ante el exceso de pasajeros, varios fueron obligados a bajarse, entre ellos el DT, quien debió caminar dos cuadras hasta el hotel donde se alojaba.

"Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo el técnico de la Selección a uno de los inspectores, lo cual fue interpretado como un insulto con el que se intentó degradar al empleado comunal. Las imágenes muestran al técnico ofuscado y algunos interpretan que estaba mareado. No obstante, no era él quien manejaba.

Este mediodía, través de un comunicado, Sampaoli puntualizó que todo fue producto de “un enojo en una discusión en la que yo no tenía razón” y aseguró que “las palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”. “Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas”, subrayó en la carta pública.

“El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", remarcó.

Por su parte, Cenci salió a ponerle paños fríos a la situación que puso en el blanco de las críticas al técnico argentino. Aclaró que "Sampaoli no intentó coimear a nadie, estaba enojado por la situación y por eso tuvo un destrato con el oficial" y agregó que el DT "me pidió disculpas y no creo que deba renunciar".

Al mediodía, el DT dio a conocer un comunicado en el que señaló: "Pido perdón por el mal ejemplo, me siento totalmente arrepentido" y enfatizó: "Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda".

Durante una entrevista por radio La Red, Censi contó que esa noche "estábamos haciendo un control de alcoholemia en el centro de la ciudad” y se detuvo a “un auto que venía manejando una joven” a la que se le hizo un test de alcoholemia. “Dio negativo, tenía bien los papeles, pero llevaba exceso de pasajeros, los cuales debían bajar", narró.

Uno de los que bajaron fue Sampaoli, protagonista del escándalo. "Este tipo de episodios –agregó Cenci- lo vivimos todos los fines de semana." El funcionario comentó que no solo Sampaoli lo llamó para pedirle disculpas, sino también el hermano del DT, quien viajaba en el mismo auto.