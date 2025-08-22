Con dos delanteros y un volante central, como jugó Central ante Deportivo Riestra, ensayó ayer en Arroyo Seco pensando en Newell’s. Ariel Holan no hizo variantes, aunque hoy será el día de evaluaciones, principalmente para Facundo Mallo y Federico Navarro. Una vez que se conozca la situación física de los jugadores marginados el último partido por problemas físicos se determinará con qué equipo el canaya jugará mañana el clásico con Newell’s.

Holan no tocó nada en el primer entrenamiento de fútbol, solo dispuso el ingreso de Juan Cruz Komar por el lesionado Juan Giménez, respecto a la alineación que empató con Deportivo Riestra. Pero no por eso el equipo está definido. El técnico tiene dos titulares en observación por dificultades físicas: Mallo y Navarro. Ninguno pudo jugar el sábado pasado y serán exigidos hoy para definir si quedan a disposición del técnico. De responder, Mallo ingresará por Komar. Pero el defensor uruguayo no pudo entrenar en la semana con normalidad, por lo cual las chances que tiene de jugar responden más a su experiencia que a su preparación. Porque para Holan siempre es prioridad la condición física y en este aspecto Mallo no está en la misma condición que Komar.

El caso de Navarro, en cambio, es la opción a último momento que tiene el entrenador si se decide por el cambio de esquema. De volver el ex Talleres saldrá del equipo Enzo Copetti. Pero teniendo en cuenta el esquema defensivo que planteará Newell’s en Arroyito, el técnico auriazul se tienta por ratificar la formación con Copetti y Alejo Veliz en ataque.

Con el entrenamiento de ayer bajaron las posibilidades del retorno de Santiago López. El ex Independiente le pelea el puesto de Jaminton Campaz por el bajo rendimiento que mantiene el colombiano. Pero la vuelta de López a la titularidad no será el fin de semana. Holan dirige hoy un nuevo entrenamiento de fútbol y si del mismo no participan Mallo ni Navarro será porque el equipo será el mismo que jugó con Deportivo Riestra, con el reemplazo del chico Gimánez.