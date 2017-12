El juez federal Claudio Bonadio quiere apurar la causa por el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, surgida a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. El magistrado corrió vista a las querellas y habilitó la feria judicial para que opinen sobre el cierre de la etapa de instrucción. Tras esa respuesta y luego de recibir la opinión del fiscal Eduardo Taiano, Bonadio quedará en condiciones de enviar a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y al resto de los acusados.

De esta manera, el magistrado apunta a cerrar la investigación sin haber escuchado el testimonio del ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, quien pidió declarar en la causa. Bonadio rechazó ese planteo y argumentó que esa diligencia podrá materializarse durante el eventual juicio.

Noble desmintió públicamente en reiteradas ocasiones que haya existido algún pedido de las autoridades argentinas para levantar los pedidos de captura sobre los acusados iraníes por el atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum, un tratado que nunca entró en vigencia. El ex titular de Interpol aclaró también que el levantamiento de las cautelares rojas solo es posible si el juez de la causa lo solicita.

Sin embargo, tanto Bonadio como la Sala II de la Cámara Federal porteña desestimaron esas declaraciones y afirmaron que la carta pública de Noble fue escrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Para eso se basaron en que dentro de la Cancillería circuló un mail fechado el 16 de enero de 2015 a las 16.46.32, que contenía la traducción de la carta, mientras el correo supuestamente original, enviado por Noble en inglés, sería posterior, de las 21.13.55. El detalle que obviaron es que la hora del mail original correspondía al huso horario de Dubai, es decir que se envió en realidad a 13.13.55 de Buenos Aires, antes de que circulara la carta en la Cancillería.

A través de su cuenta de Twitter, Noble se preguntó por qué ni el juez ni la Cámara lo consultaron. “Porque saben que mi sincero mail les destruye la acusación”, se respondió.

Bonadio hoy le corrió vista a las querellas, para lo que ordenó que quede habilitada la feria judicial a partir del 10 de enero. A partir de ese día, la DAIA y la AMIA tendrán hasta 12 días para responder si consideran que está concluida la investigación o si resta alguna medida de prueba que pudiera aportar información trascendente a la causa. Luego el juez deberá pedir la opinión del fiscal Taiano y estará en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público.

Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta Cristina Kirchner –que cuenta con fueros parlamentarios como senadora-, el ex canciller Timerman –actualmente en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud-, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos Luís D´Elía y Fernando Esteche. Ademas fueron procesados sin prisión preventiva el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Zuain.