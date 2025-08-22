Este jueves se lanzó la Mesa Regional de Producción Nacional, que nuclea a pymes, cooperativas, comerciantes y productores agropecuarios. En un acto realizado en Rosario, los dirigentes y representantes manifestaron su preocupación por el impacto de la apertura de importaciones y brindaron detalles de la crítica situación que atraviesa el sector productivo. “Somos sectores parados en la idea de defender la producción argentina en sus diferentes formas”, dijo Manuel Leiva, representante de la Mesa de Cooperativas de Rosario. “Necesitamos más fuerza para que se escuche nuestro reclamo y juntarnos con otras organizaciones es un buen punto de partida”, agregó Pablo Santero, referente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac) en Rosario. En el último año se registraron 15 mil pymes menos en todo el país y desde el organismo estiman que un 10% pertenecen a la provincia de Santa Fe.

El acto tuvo lugar durante la mañana del jueves, en el cruce de peatonales de Córdoba y San Martín. El objetivo del encuentro fue visibilizar y poner en común la difícil situación que atraviesan el sector pyme y las cooperativas, así como también los pequeños productores agropecuarios. La Mesa nuclea a asociaciones empresarias y cámaras como Apyme y ENAC, mientras que el sector cooperativo está representado por la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), entre otros. También participan agrupaciones como Bases Federadas, la Unión Almaceneros y el Centro Comercial Ayacucho, entre otros.

“Fue un acto interesante porque se pudo reunir, después de un montón de años, el sector cooperativo, el de las pymes y el de la producción agropecuaria, todos con sus diferentes asociaciones”, explicó Leiva a Rosario/12. “Esto fue el inicio de una mesa de trabajo con propuestas y proyectos en defensa del sector productivo nacional como hace muchos años no se ve. Somos sectores parados en la idea de defender la producción argentina en sus diferentes formas”, añadió.

El dirigente, que es miembro de Facctic y representante de la Mesa de Cooperativas de Rosario, remarcó que el principal objetivo es defender la producción nacional, en un contexto duro para los pequeños y medianos productores. “La Mesa nuclea a agrupaciones y representantes con diferentes ideas e identidades políticas, pero con una preocupación común, que es la situación del sector productivo. Ante este escenario, que nos golpea a todos por igual, empieza a ver algunos puntos que son necesarios defender y que seguramente vamos a profundizar”, detalló.

En ese marco, uno de los puntos que se puso en común durante la jornada es la necesidad de declarar la “emergencia pyme” que podría generar medidas de alivio para el sector. Sin embargo, en el plano nacional las medidas que se toman van a contramano: en mayo el gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación de programas de fomento al sector como el sistema de información MIPyME, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo y el Programa Nacional de Apoyo al Empresario Joven, entre otros. También suman al listado el desfinanciamiento de organismos como el Inti y el Inta.

Con ese trasfondo, desde la Mesa Regional de Producción Nacional impulsan la realización de una audiencia pública con dirigentes de distintos niveles del Estado: “Primero nos vamos a reunir con la Comisión de Producción y Promoción del Empleo, en el Concejo de Rosario, instando a que las distintas organizaciones hagan lo mismo en cada una de sus ciudades. El objetivo es impulsar una audiencia pública con los diferentes niveles del Estado para compartir la problemática y, sobre todo, pensar políticas en ese sentido”.

Menos pymes

Una de las principales preocupaciones de la Mesa tiene que ver con la situación de las pymes. Desde Enac informaron que en el último año desaparecieron unas 15 mil pymes en todo el país, a partir de los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). Según explican, antes esa información podía desagregarse por provincias a través de Afip, sin embargo, desde la entidad empresaria indicaron que se dejó de publicar. No obstante, estiman que un 10% de ese total pertenece a la provincia. Es decir, unas 1.500 pymes menos en Santa Fe durante el último año.

“La situación es crítica. Por eso es importante lograr avanzar en una ley que declare la emergencia pyme. En Santa Fe aportamos el 40% del PBI siendo una zona agrícola y ganadera, además de que generamos el 70% del empleo privado. Somos importantes y necesitamos que nos defiendan”, explicó Santero a Rosario/12. “Las políticas que se están tomando ya se comieron 15 mil pymes en el país, y un 10% son santafesinas. Tenemos que cuidar esa situación”, agregó.

Un informe realizado por la entidad a nivel nacional marca que la presión importadora se encuentra en niveles récords. Según el relevamiento la amenaza importadora subió al 45% y las empresas con pérdida de mercado a manos de importadores aumentaron un 33% al segundo trimestre de 2025. La mayor cantidad de importaciones proviene de China, con un 73% de aumento en relación al último relevamiento y las empresas señalan la presencia de “competencia desleal” con productos que incumplen las normas técnicas y certificaciones. En materia de empleo, el informe también marca números preocupantes, con una caída del 4,7% interanual al segundo trimestre de 2025, acumulando el noveno trimestre consecutivo a la baja.

“Buscamos que nos empiecen a cuidar. La liberación de la importación indiscriminada, en comparación con los productos que tenemos en Santa Fe, va a hacer que muchas pymes queden en el camino”, remarcó el dirigente rosarino de Enac. “A algunos sectores no les va a quedar otra que empezar a importar para ver si pueden compensar. Pero eso, para un productor nacional, implica sacar gente de las fábricas. Nosotros venimos reclamando que la provincia priorice a industria santafesina en sus procesos de compra y licitaciones. La idea es proteger las pymes de acá para que dejen de perder empleo”, completó.