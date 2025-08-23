Una noche de recorrido por la historia del jazz, con homenaje a los intérpretes más destacados de todos los tiempos en un viaje desde New Orleans hasta la actualidad. La guitarra de Charly Samamé estará acompañada por Nicolás "Cuqui" Polichiso en guitarra eléctrica, Matías Moro en saxo y Nicolás Boixader con sus ilustraciones en vivo y en batería y Nicolás Vila Ortiz en bajo y Quini Etchandy en voz, como artistas invitados. (Hoy sábado 23 de agosto a las 21.30 en Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721).
MUSICA
Jazz en Contraviento
