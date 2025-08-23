La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, realizará una visita guiada diurna al cementerio El Salvador. Será hoy sábado 23 de agosto, a partir de las 16, en Ovidio Lagos 1840. Durante el recorrido, que forma parte de las múltiples actividades previstas en el marco del Tricentenario de Rosario, se apreciarán distintos tipos de sepulturas presentes en la necrópolis y se ahondará en los secretos mejor guardados sobre personalidades ilustres de la ciudad. La visita es gratuita, sin inscripción previa. Se suspende por lluvia.

La propuesta apunta a recorrer parte de la vida y del trabajo de rosarinas y rosarinos que se animaron a romper moldes detrás de sus ideas. Mujeres y hombres que dejaron su huella y, aún en el silencio de las sepulturas existentes en la necrópolis, siguen contando historias de coraje y libertad.

En el marco de las actividades por el Tricentenario de Rosario, entre otras, se visitarán el lugar de descanso eterno de Lisandro de La Torre, Luis Lamas, Dolores Dabat, María de los Ángeles Rodríguez, Enzo Bordabehere y Giovanni Piermatei.

El cementerio El Salvador, con sus 5 hectáreas de extensión, es –además de un museo al aire libre– un espejo de Rosario en sus diferentes épocas, que guarda en su arquitectura huellas del pasado y presente de la ciudad.

La necrópolis está inspirada en los cementerios monumentales del Siglo XIX y como tal, alberga entre sus calles esculturas, plazas de mármol y construcciones de hierro muy características de la época. Podrán recorrer allí piezas de arte, así como también recorrer las tumbas de personajes ilustres de Rosario.

Es un patrimonio histórico, artístico y cultural, que convoca una vez más al público a adentrarse en vivencias pasadas que siguen vivas a través de los relatos y de los objetos y construcciones tangibles. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar, al tiempo que realzar la historia y cultura local, manteniendo la esencia de Rosario.