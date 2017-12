Atendiendo los problemas que se registraron el pasado fin de semana con la provisión de dinero en los diversos cajeros automáticos de la región, la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo) realizó presentaciones en entidades bancarias y ante el Banco Central a efectos de que estos contratiempos no se reiteren el próximo fin de semana y evitar así el colapso sufrido por miles de usuarios que se vieron imposibilitados de retirar efectivo. "Fue notoria y evidente que la necesidad del público no fue correspondida por una logística acorde en la reposición de billetes de los cajeros. Se generaron interminables colas de usuarios en los pocos cajeros con disponibilidad hasta que los mismos también quedaron sin posibilidades de entregar dinero", recordó la Federación. "Tiempo atrßs, similar dificultad tenía su fundamento en que no se contaba con billetes de alta denominación por lo que la capacidad de los cajeros se veía colmada con billetes de $100, reduciendo notablemente la capacidad de provisión. En la actualidad se cuenta con numerarios de $200 y de $500 que, entendemos, deberían resolver el problema". "A la vez, surge otro inconveniente, que es la falta de un protocolo de acción ante el ingreso de un cajero en la situación Fuera de Servicio. Si bien hay varias razones para que un cajero quede inutilizado por ingresar en esta situación, entendemos que es responsabilidad de funcionarios de las entidades bancarias lograr que en el menor tiempo posible el mismo se restablezca a su funcionamiento normal".