Ayer se realizó el derribo de un inmueble relacionado con hechos violentos en la zona sur de Rosario. La intervención tuvo lugar en calle Fonseca al 5600, encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, acompañados del secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, quienes supervisaron las tareas realizadas con personal y maquinaria del municipio. Al respecto, Scaglia resaltó: “Estamos recobrando niveles de seguridad y paz en la provincia de Santa Fe, pero todavía queda mucho por hacer y seguimos tratando el tema con mucha responsabilidad. Esta es una pata fundamental del Gobierno. Tenemos que ir recobrando todos los días un poco más la paz que necesitamos para vivir”.
