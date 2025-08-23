La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, dependiente del Concejo Municipal, firmó un convenio con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor para integrarse la Red Provincial de oficinas municipales. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, señaló que el convenio “permite institucionalizar los reclamos ciudadanos y defender sus derechos con mayor celeridad, precisión, trazabilidad y tecnología aplicada a la gestión”. El acuerdo establece que el organismo local utilizará el Portal de Autogestión del Sistema de Ventanilla Única Federal , lo que permitirá unificar la gestión de denuncias, agilizar los mecanismos conciliatorios y brindar a los consumidores la posibilidad de seguir en tiempo real el estado de sus reclamos.
