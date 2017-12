En una nueva audiencia del juicio que se sigue contra la banda narcocriminal conocida como Los Monos; sorprendió el testimonio uno de los policías imputados en la causa. El sargento Sergio Blanche relató que Luis Quebertoque, ex subjefe de la División Judiciales, le comentó que el superior de ambos, Cristian Romero, quería hablar con él. "Me subí a un auto. También estaba (Ariel) Lotito (ex coordinador de la División Judiciales). Fuimos a un bar de Italia e Ituzaingo, donde estaba Romero sentado. Me dijo: `Mirá, hacelo bajar a Mariano Ruiz (operador financiero de la banda), sabemos que tiene 400 mil pesos. Somos cuatro, lo dividimos y le sacamos las escuchas'. Está clarito que en esto no estaba el juez (Juan Carlos) Vienna. Dije que lo hacía bajar, pero me negué (a tomar la plata)", contó.