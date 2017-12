Este 2017 con Real Madrid, Cristiano Ronaldo se coronó en la Champions, la Liga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la de España. Además volvió a recibir el The Best al mejor jugador del año y el Balón de Oro. No obstante, a mediados de año apareció un gran dolor de cabeza, dado que la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra el portugués al considerar que defraudó a Hacienda en 14,7 millones de euros. La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal, Caridad Gómez Mourelo, dijo ante el juez que el fraude fiscal que cometió CR7, en condiciones normales, debería determinar su ingreso a prisión.