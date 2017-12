9- conCuerdas

Orquesta Argentina de Charangos.

Independiente

La existencia de esta orquesta de características únicas es de por sí un acontecimiento. La grabación de este disco también lo es, por la elección del repertorio (del carnavalito y la chacarera a la cumbia y el tango), los arreglos de diferentes músicos, el aporte de los invitados (Nadia Larcher, Bruno Arias, Rubén Lobos). La amplitud de registros de los charangos en cinco voces, logra un despliegue sonoro y un cuerpo orquestal absolutamente diferentes en esta formación dirigida y creada por Rolando Goldman. K. M.

9- 3Fronteras

Los Núñez

Los Años Luz

Los hermanos Juan y Marcos Núñez ya habían grabado dos estupendos discos en trío con Chacho Ruiz Guiñazú. Ahora Los Núñez suman bandoneón y acordeón, y también el contrabajo de Juan Pablo Navarro y la percusión de Facundo Guevara, para recorrer los sonidos de su tierra colorada natal, entre la polca, el rasguido doble, el chamamé y el gualambao, en temas propios y otros de referentes como Isco Abitbol y Ramón Ayala. El resultado es un delicioso viaje por sonidos y colores que son tan regionales como universales. K. M.

7- Mariana Päraway

La flecha

Concepto Cero

La cantautora mendocina multiplica los colores de sus canciones en un mini álbum (siete temas) en el que desarrolla un mundo que transita entre lo onírico y su propia realidad. En lo musical, conviven el folk con el folklore, las programaciones electrónicas pasadas por una pátina indie y, sobre todo, el amor por la melodía. La colombiana Andrea Echeverri, Loli Molina, Shaman Herrera y Lucio Mantel son algunos de los que contribuyen a realzar la voz de Päraway, que llega a las emociones del oyente sin necesidad de subir el tono. R. C.

6- Songs of Experience

U2

Universal

El zorro pierde el pelo pero no las mañas... aunque sí las garras. El mayor problema últimamente con U2 es la expectativa: el grupo promete un disco nuevo durante dos, tres, cuatro años, y cuando aparece es difícil no preguntarse para qué tanta espera. Hay buenos momentos en este Songs of experience (“Lights of home”, “American soul”, “Red flag day”) pero sin dudas al veterano cuarteto le anda faltando un sacudón, algo que lo haga recuperar músculo y lo saque de estos largos ciclos de devaneo con el sonido que, al cabo, los llevan a lugares no del todo satisfactorios. E. F.