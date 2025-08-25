Kumail Nanjiani sabía que unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no solo le daría prestigio, sino también estabilidad profesional. Sin embargo, el tropiezo crítico y comercial de Eternals detuvo sus planes a largo plazo. ¿Qué significa para un actor trabajar en una gran franquicia cuando las cosas no salen como se esperaba? A través de una conversación íntima y sincera, Nanjiani describió la montaña rusa emocional que vivió con este inesperado revés.

De las expectativas a la realidad

Para Kumail Nanjiani, ser parte de Eternals significaba mucho más que interpretar a Kingo. Como relató en el podcast Working It Out, protagonizar una película de Marvel era un sueño que prometía una década de trabajo continuo. La firma de un contrato extenso parecía asegurarle una estabilidad laboral envidiable, algo poco común en la industria cinematográfica. Sin embargo, las malas críticas y el bajo rendimiento en taquilla desbarataron ese futuro prometedor. "Firmé para seis películas, un videojuego e incluso una atracción temática", explicó Nanjiani, reflejando lo devastador que fue ver cómo esos planes se desmoronaban.

La respuesta crítica y el impacto personal

A pesar del prestigio del UCM, Eternals enfrentó una reacción crítica y del público que sorprendió tanto a los protagonistas como a los realizadores. Dirigida por Chloé Zhao y con un elenco de renombre, la película no logró conectar con la audiencia como otras cintas del estudio. Las críticas fueron especialmente duras, señalando la confusión en la trama y el exceso de personajes como problemas centrales. "Me destrozó", confesó Nanjiani. Con el respaldo esperado de la franquicia erosionado, el actor reconoció la necesidad de buscar ayuda externa e inició un proceso terapéutico para manejar las emociones generadas por este fracaso profesional.

Reflexiones y aprendizaje personal

Más allá del éxito o el fracaso de un proyecto, para Nanjiani el tropiezo de Eternals resultó revelador. "Me di cuenta de cuánto depende mi autoestima de la aceptación ajena", reflexionó. El actor no solo tuvo que lidiar con la falta de proyectos prometidos, sino también con la percepción personal de haberse fallado a sí mismo. Sin embargo, en un giro inesperado, Nanjiani declaró estar orgulloso de la película y del resultado final, a pesar de las críticas. "Según las críticas, había demasiada gente en Eternals", admitió, pero destacó su aprecio por el proyecto y su satisfacción por el trabajo realizado. Por ahora, los fans del UCM esperan que su personaje, Kingo, o la película en su conjunto tengan una segunda oportunidad.

Con Marvel preparando su próximo gran evento, Avengers: Doomsday, queda por ver si habrá espacio para retomar a los personajes de Eternals en futuras entregas. Con tantos proyectos en desarrollo, incluidos Secret Wars y Blade, la historia del UCM está lejos de terminar. No obstante, el camino de Kumail Nanjiani ha tomado otro rumbo, uno que implica asimilar el impacto de Eternals y explorar nuevos horizontes profesionales.

